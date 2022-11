Petri Sarvamaa: Unkarin tekemät muutokset eivät riitä

Kokoomuksen europarlamentaarikko ja oikeusvaltiomekanismin pääneuvottelija Petri Sarvamaa pitää Unkarin oikeusvaltion tilan parantamiseksi tehtyjä muutoksia merkittävinä, muttei riittävinä.

Komissio on aikaisemmin vaatinut Unkarilta lukuisia oikeusvaltion tilaa parantavia muutoksia läpivietäväksi maan parlamentissa. Takaraja näiden vaatimusten toteuttamiseksi on sunnuntaina 19. marraskuuta, jonka jälkeen komissio antaa oman arvionsa siitä, onko Unkari onnistunut tehtävässä vai ei.

– Suurin osa vaadituista korjaustoimenpiteistä painottuu julkisiin hankintoihin, läpinäkyvyyden lisäämiseen hallinnossa sekä julkisen tiedon lisäämiseen. Unkarissa suurta painoarvoa on myös annettu niin kutsutun integriteettiviranomaisen perustamiselle, Sarvamaa sanoo tiedotteessa.

Riippuen siitä, miten tyytyväinen komissio on Unkarin ponnisteluihin, oikeusvaltioperiaatteen ehdollisuusmenettely joko lopetetaan tai varojen jäädyttämisestä äänestetään jäsenmaiden neuvostossa, todennäköisesti 6. joulukuuta.

– On totta, että Unkari on toiminut vaatimusten mukaisesti ja vienyt läpi näitä vaatimuksia nopealla aikataululla ja siitä heille täytyy antaa kiitosta. Mutta meidän tehtävänämme on myös katsoa se kolikon kääntöpuoli, eli selvittää vähentävätkö uudistukset todellisuudessa riskiä EU-varojen väärinkäytöksille, joita Unkarissa on todistettavasti myös ollut, Sarvamaa toteaa.

Parlamentissa keskeisenä huolena on, että komissio arvioi Unkarissa läpivietyjä toimia liian optimistisesti.

– Vaikka Unkari olisikin vienyt siltä vaaditut toimenpiteet läpi maan omassa parlamentissa, osa toimenpiteistä on todellisuudessa sellaisia, ettei niiden vaikutuksia EU-varojen suojaamiseksi voida objektiivisesti näin lyhyellä aikataululla edes todentaa, Sarvamaa muistuttaa.

– Komissio ei voi siis kirkkain silmin väittää, että Unkarin oikeusvaltio-ongelmat ovat nyt näillä toimenpiteillä täysin ratkenneet. Unkarin on 100-prosenttisesti noudatettava siltä vaadittuja korjaustoimenpiteitä. Jos tästä ei ole vedenpitävää näyttöä, odotan jäsenmaiden jäädyttävän Unkarin EU-varat ainakin osittain, Sarvamaa jatkaa.

”Kiusanteko yhtä valtiota kohtaan on samalla kiusantekoa myös kaikille muille”

Myös Suomen Nato-jäsenyys on linkitetty keskusteluun, sillä Unkarin ratifioinnin viivyttelyn syyksi on esitetty jäädytettyjä tukieuroja. Sarvamaa painottaa, että nämä asiat on pidettävä visusti erillään toisistaan.

– Kiusanteko yhtä valtiota kohtaan on samalla kiusantekoa myös kaikille muille. (Viktor) Orbánin tapa toimia on laskelmoiva ja autokraattinen. Hän haluaa ensin nähdä, jäädyttääkö neuvosto joulukuussa Unkarin EU-rahoitusta oikeusvaltiorikkomusten takia. Eli kyse on siitä, että käytetään kaikki mahdolliset kortit, jotta rahoitusta ei jäädytettäisi.

– Tämähän ei tarkoita sitä, Unkarin peliin pitäisi suostua. Nämä kysymykset ovat erillisiä ja sellaisina ne täytyy myös pitää. Jos EU:n jäsenmaat päättävät jäädyttää Unkarin rahoituksen, myös Unkarin täytyy sen jälkeen joka tapauksessa arvioida Nato-ratifioinnit uudestaan. Siinä tilanteessa tämä budjettikortti on pelattu ja jäljellä on vain kaikkien suurten Nato-maiden voimakas painostus Suomen ja Ruotsin jäsenyyksien hyväksymiseen, Sarvamaa sanoo.