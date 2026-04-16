Peter Magyar pääsi vihdoin Unkarin yleisradioon: Tylytti toimittajan propagandasta

Unkarin parlamenttivaalit voittaneen Tisza-puolueen puheenjohtajan Peter Magyarin ensiesiintyminen maan yleisradioyhtiön haastattelussa on noussut kansainväliseksi viraaliksi. Haastattelussa tuleva pääministeri ilmoitti tekevänsä lopun maan yleisradioyhtiön levittämälle propagandalle.

– Tuntuu hyvältä olla täällä. Puolitoista vuotta sen jälkeen, kun 26. syyskuuta 2024 olin viimeksi täällä, Magyar totesi.

Hän viittaa edelliseen esiintymiseensä Unkarin yleisradion kanavilla. Magyaria ei päästetty kanavan haastatteluihin enää syksyn 2024 jälkeen. Taustalla on se, että Unkarin yleisradioyhtiö on Viktor Orbanin johtaman Fidesz-puolueen hallussa, joka ryhtyi rajoittamaan oppositiopoliitikkojen ja maan hallintoa arvostelevien näkemysten esilletuontia mediassa.

Unkarin yleisradion toimittaja tarttui Magyarin lausuntoon väittämällä, että häntä oli kutsuttu useita kertoja haastateltavaksi. Magyar kumosi toimittajan väitteet.

– Tammikuuhun 2026 asti et edes kutsunut minua, etkä päästänyt minua edes sisälle [toimituksen tiloihin].

Hän kuitenkin vakuutti, ettei hänellä ole henkilökohtaista kaunaa yksittäisiä toimittajia kohtaan.

– Ei edes siksi, että loukkasit minua ja perhettäni, Magyar jatkoi.

Unkarissa tiedotusvälineet ja muut yhteiskunnalliset instituutiot ovat keskittyneet voimakkaasti Fidesz-puolueen ja sen lähellä olevien tahojen omistukseen. Peter Magyar vakuutti, että tilanteeseen on tulossa muutos. Hän kertoi haastattelussa avoimesti, mitä aikoo tehdä maan yleisradioyhtiölle.

– Yksi uudistuksistamme on, että tämä valheiden tehdas lopetetaan sen jälkeen, kun Tiszan hallitus on muodostettu. Keskeytämme välittömästi tämän petollisen uutisoinnin, jota täällä harjoitetaan.

Magyarin mukaan tilalle luodaan itsenäinen, objektiivinen ja puolueeton media yhdessä muiden puolueiden kanssa.

– Jotta tämä propaganda, jota täällä levitetään, saadaan loppumaan.

Magyar korosti, ettei hänellä ole mitään riippumatonta journalismia vastaan. Samalla hän myönsi, ettei mikään media ole täydellinen.

– Mutta se, mitä täällä on tapahtunut vuoden 2010 jälkeen [Viktor Orbanin noustua valtaan], saisi Pohjois-Korean diktaattorinkin nuolemaan huuliaan. Tällainen ei todellakaan voi jatkua.

Peter Magyarin johtama Tisza-puolue voitti Unkarin parlamenttivaalit viime sunnuntaina. Samalla se tarkoittaa, että Unkaria vuodesta 2010 lähtien johtanut Fidesz ja sen johtaja Viktor Orban väistyvät vallasta. Orban on myöntänyt vaalitappionsa.