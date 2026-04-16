Britannian Yle ilmoitti rajuista leikkauksista, jopa 2000 työpaikkaa vaarassa

Britannian yleisradioyhtiö BBC aikoo vähentää jopa 2 000 työpaikkaa, kertoo Financial Times.
Vähennykset kohdistuvat yleisradioyhtiön eri osastoille. Kokonaisuudessaan vähennykset tarkoittaisivat sitä, että noin joka kymmenes BBC:n työntekijä menettää työpaikkansa. Yhtiöllä on Britanniassa yhteensä noin 21 500 työntekijää.
FT:n mukaan BBC tiedotti suunnitelmistaan henkilöstölle keskiviikkona.
Henkilövähennykset ovat seurausta yleisradioyhtiöön suunnitelluista menoleikkauksista. Suunnitelman mukaan yleisradioyhtiön kuluja tulisi leikata kymmenellä prosentilla seuraavien kolmen vuoden aikana. Säästötavoite on noin 500 miljoonaa puntaa eli noin 574 miljoonaa euroa.
Muutkin eurooppalaiset yleisradioyhtiöt ovat ilmoittaneet viime aikoina menoleikkauksista. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT ilmoitti maaliskuussa irtisanovansa 141 työntekijää.
Yleisradioyhtiöiden toiminta rahoitetaan pääosin verovaroin, mikä on viime aikoina lisännyt keskustelua niiden kustannuksista ja sopeutustarpeista.