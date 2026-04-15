Suomessa aloittaa uusi valtakunnallinen urheilumedia

Uuden julkaisun tavoitteena on haastaa nykyiset urheilumediat.
Keskisuomalainen-konserni aloittaa uuden urheilumedian kustantamisen. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Suomessa aloittaa toimintansa uusi valtakunnallinen urheilumedia, kertoo Keskisuomalainen-konserni tiedotteessa.

Uuden urheilumedian nimi on Vuohi ja se aloittaa toimintansa tänään 15. huhtikuuta 2026. Vuohi ilmestyy vain verkossa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Uuden urheilumedian perustaminen Suomessa on poikkeuksellista. Puhtaasti urheiluun keskittyviä valtakunnallisia uutissivustoja toimii vain muutamia, ja urheilujournalismi keskittyy pääosin suuriin yleismedioihin.

– Uusi urheilumediamme on meille merkittävä valtakunnallinen avaus. Rakennamme Vuohesta haastajaa nykyisille urheilumedioille, yhdistäen laadukkaan urheilujournalismin ja kunnianhimoisen kaupallisen kasvun. Tavoitteenamme on nousta nopeasti keskeiseksi toimijaksi sekä yleisöjen tavoittamisessa että kumppanuuksien rakentamisessa, sanoo Mediakonserni Keskisuomalaisen konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi tiedotteessa.

Median nimi viittaa urheilusta tuttuun Goat-käänteeseen, joka tulee englanninkielisestä ilmauksesta ”Greatest of All Times”.

Alkuvaiheessa Vuohen ytimen muodostavat seitsemän henkilöä ja oma urheilun uutisdeski. Median vastaavana tuottajana toimii Markku Korhonen. Media tekee lisäksi yhteistyötä avustajien ja konsernin muiden lehtien urheilutoimitusten kanssa.

Lukuisia sanoma- ja paikallislehtiä kustantava Keskisuomalainen ilmoitti uuden urheilumedian perustamisesta jo viime vuoden puolella. Konsernin muita medioita ovat muun muassa Karjalainen, Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Helsingin Uutiset, Länsiväylä ja Vantaan Sanomat.

Mainos