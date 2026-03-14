Perintövero pois? Veronmaksajien toimitusjohtaja listaa voittajat ja häviäjät

Perintöveron korvaaminen luovutusvoittoverolla ei välttämättä ole kaikille perillisille helpotus.
Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtisen viestipalvelu X:ssä jakama laskelma osoittaa, että nopeasti perintönsä rahaksi muuttavat voisivat päätyä maksamaan veroja moninkertaisesti nykyiseen verrattuna. Lehtisen mukaan uudistus loisi selkeitä voittajia ja häviäjiä.
Lehtisen mukaan perintöveron poisto palvelisi erityisesti niitä, joilla on mahdollisuus säilyttää peritty omaisuus.
– Voittajia olisivat ne, joiden ei tarvitse myydä mitään, Lehtinen toteaa.
Häviäjiä Lehtisen mukaan olisivat sen sijaan perilliset, joiden on myytävä perimänsä omaisuus, esimerkiksi asunto tai kiinteistö, saadakseen varat käyttöönsä.
Veronmaksajien julkaisema esimerkkilaskelma paljastaa eron. Laskelmassa perinnönsaaja on veroluokassa 1 (lähisukulainen) ja luovutusvoittoverotuksessa koko perintö on realisoitavaa omaisuutta ja se myydään 40 prosentin hankintameno-olettamalla.
Jos perillinen perii 100 000 euron arvoisen asunnon, nykyjärjestelmässä lähiomainen maksaisi perintöveroa 8 000 euroa. Luovutusvoittoverotuksessa asuntoa myytäessä veroa menisi peräti 19 200 euroa, kun verotettava luovutusvoitto on 60 000 euroa.
Ero on merkittävä varsinkin pienemmissä perinnöissä. Esimerkiksi 25 000 euron perinnöstä ei nykyisin makseta lainkaan veroa, mutta luovutusvoittovero-mallissa tämän arvoisen omaisuuden myynti toisi 4 500 euron verolaskun, kun verotettava luovutusvoitto on 15 000 euroa.