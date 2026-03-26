Moni vuokranantaja laiminlyö tärkeän velvollisuuden, voi tulla kalliiksi

Moni vuokranantaja laiminlyö tärkeän velvollisuuden. Laiminlyönti liittyy vuokratulojen ilmoittamatta jättämiseen verotuksessa. Asiasta kertoo Verohallinto.

Laiminlyönti paljastuu usein verottajan tekemässä valvonnassa. Vuokratulojen verovalvonta tuo vuosittain kymmeniä miljoonia euroja lisää veroja yhteiskunnalle.

Verottaja muistuttaa, että vuokratulot pitää ilmoittaa verotukseen itse. Myös virtuaalivaluutoista tai somenäkyvyyden kautta saadut tulot pitää ilmoittaa verotukseen. Esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivät ovat 1., 14., 21. ja 28. huhtikuuta.

Verohallinto arvioi, että moni vuokratuloja saanut yksityishenkilö jättää saamansa vuokratulot kokonaan tai osittain ilmoittamatta verotukseen. Lisäksi osa vuokranantajista vaatii vuokratuloista vähennyksiä, joihin heillä ei ole oikeutta.

Arvio perustuu Verohallinnon tekemään valvontaan.

– Vuokratulojen valvonnassa paljastuu ilmoittamattomia tuloja ja perusteettomia vähennysvaatimuksia, joiden vuoksi vuokranantajille määrätään maksettavaksi vuosittain kymmeniä miljoonia euroja lisää veroja. Kehitämme lisäksi sekä asiakkaiden ohjaamista että valvontaamme jatkuvasti, jotta jatkossa tuloja jäisi vähemmän ilmoittamatta ja toisaalta ilmoittamatta jääneet tulot löytyvät entistä tehokkaammin, sanoo ohjaus- ja valvontapäällikkö Pyry Ilmarinen Verohallinnosta tiedotteessa.

Vuonna 2024 noin 420 000 henkilöä ilmoitti verotukseen joko vuokratuloja tai -tappioita. Suurin osa vuokratuloista kertyy kiinteistön tai asunnon vuokraamisesta. Lisäksi vuokratuloja kertyy muun omaisuuden, esimerkiksi autojen tai veneiden, vuokraamisesta.

Jos käy ilmi, että tuloja on jäänyt ilmoittamatta, Verohallinto määrää henkilölle veronkorotuksen.

– Ongelmia on paitsi lyhytaikaisvuokrauksen tulojen ilmoittamisessa, myös säännöllisesti ja pitkäaikaisesti kohteitaan vuokraavien vuokranantajien tulojen ilmoittamisessa, Ilmarinen sanoo.

Vuodesta 2023 lähtien Verohallinto on saanut erilaisilta digitaalisilta vuokraustoiminnan alustoilta tietoa suomalaisten vuokratuloista. Näitä ja muita vertailutietoja hyödynnetään sekä verovalvonnassa että asiakkaiden ohjauksessa.

Ilmoita tulot peltojen ja metsien vuokraamisesta esitäytetyllä veroilmoituksella

Vuokratulot pitää itse täydentää esitäytetylle veroilmoitukselle, jos ne eivät näy siellä jo valmiiksi. Jos esitäytetyllä veroilmoituksella on valmiiksi vuokratuloja, ne pitää tarkistaa ja tarvittaessa korjata toteutuneen mukaisiksi.

– Osa asiakkaista luottaa siihen, että jos tietoja on veroilmoituksella valmiiksi, ne ovat aina oikein. On kuitenkin asiakkaan vastuulla varmistaa, että veroilmoituksen tiedot pitävät paikkansa ja ovat ajan tasalla, olipa kyse sitten tuloista tai vähennyksistä. Tietysti on myös asiakkaan etu hoitaa veroasiat kerralla kuntoon, Ilmarinen sanoo.

Tänä vuonna myös pellon ja metsän vuokratulot täydennetään ensimmäistä kertaa esitäytetylle veroilmoitukselle muiden vuokratulojen tapaan. Aikaisemmin tulot peltojen ja metsien vuokraamisesta on ilmoitettu maatalouden veroilmoituksella.

Esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivät ovat 1. huhtikuuta, 14. huhtikuuta, 21. huhtikuuta tai 28. huhtikuuta. Itseä koskeva määräpäivä löytyy Omaverosta tai paperisesta veroilmoituksesta.

Kryptovaluutoista saadut tulot pitää ilmoittaa verotukseen

Vuokratulojen tapaan myös virtuaalivaluutoista eli kryptovaroista saadut tulot pitää ilmoittaa verotukseen itse. Tiedot eivät tule esitäytetylle veroilmoitukselle automaattisesti.

Kryptovaroista syntyy verotettavaa tuloa, kun:

– vaihtaa kryptovaroja euroiksi tai muuhun viralliseen valuuttaan

– vaihtaa kryptovaroja toiseen virtuaalivaluuttaan

– maksaa kryptovaroilla laskuja

– ostaa kryptovaroilla tavaroita tai palveluja

– osallistuu kryptovarojen louhintaan.

Viime vuonna Verohallinto löysi valvonnassaan yli 34 miljoonaa euroa kryptovaroja, joita ei ollut ilmoitettu verotukseen.

Somen kautta saadut tulot ja ilmaistuotteet pitää ilmoittaa

Verohallinto muistuttaa, että myös sosiaalisen median kautta saadut tulot ovat verotettavaa tuloa. Verot pitää maksaa sisällöntuotannosta saatujen tulojen lisäksi myös ilmaiseksi saaduista tuotteista ja sellaisista alennuksista, joita ei tarjota muillekin. Poikkeuksena ovat tavanomaiset mainoslahjat, joista ei tarvitse maksaa veroa, elleivät ne ole palkkiota näkyvyydestä.

Somen kautta saadut tulot ilmoitetaan joko esitäytetyllä veroilmoituksella, elinkeinotoiminnan veroilmoituksella tai osakeyhtiön veroilmoituksella riippuen siitä, onko tuloja saanut yksityishenkilönä, toiminimiyrittäjänä vai osakeyhtiön kautta.