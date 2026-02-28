Verkkouutiset

Pentagon: Käynnissä on Operaatio Eeppinen Raivo

Lähteiden mukaan iskut voivat kestää useita päiviä.
Yhdysvaltalainen hävittäjä laskeutumassa lentotukialukselle ennen Iranin operaatiota. AFP PHOTO / U.S. Navy. AFP / LEHTIKUVA / SONNY ESCALANTE
Yhdysvallat on nimennyt Iranissa lauantaina alkaneen operaationsa ”Epic Furyksi”, eli suomennettuna ”Eeppiseksi raivoksi”. Yhdysvaltojen puolustusministeriö kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Viestin on jakanut muun muassa puolustusministeri Pete Hegseth.

Yhdysvaltojen viimekesäiset Iranin ydinohjelmaan kohdistuneet iskut tunnettiin nimellä ”Midnight Hammer” eli ”Keskiyön vasara”.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi lauantaina Yhdysvaltojen aloittaneen laajan sotilasoperaation Irania vastaan. Trump perusteli iskuja Iranin muodostamalla sotilaallisella uhalla sekä maan ydinohjelmalla. Iranin ohjukset uhkaavat myös Euroopan maita, Trump sanoi.

Presidentti kehotti myös Iranin kansaa vaihtamaan maansa hallinnon.

Trumpin mukaan yhdysvaltalaiset tappiot ovat operaatiossa mahdollisia. CNN:n lähteiden mukaan Yhdysvaltojen iskut saattavat kestää useita päiviä.

