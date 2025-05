Pelätty ongelma hiipii USA:n talouteen

Pelätty s-sana on vähitellen hiipimässä Yhdysvaltain talouden horisonttiin.

Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) ilmoitti keskiviikkona pitävänsä ohjauskorot ennallaan 4,25–4,5 prosentin vaihteluvälissä. Lausunnossaan Fed varoitti samalla, että ”korkeamman työttömyyden ja korkeamman inflaation riskit ovat kasvaneet”.

Suomeksi sanottuna Fed kantaa huolta siitä, että stagflaation uhka on mahdollinen.

Stagflaatio syntyy taloustieteen sanoista stagnaatio ja inflaatio. Se tarkoittaa talouden tilaa, jossa yhdistyvät lama, korkea inflaatio ja korkea työttömyys.

Myös Michiganin yliopiston taloustieteen professori Justin Wolfers muistuttaa viestipalvelu X:ssä, että keskuspankki varoittaa nimenomaan stagflaation uhasta mainitsematta sitä suoraan.

– Ei ole koskaan hyvä hetki, kun keskuspankkisi sanoo olevansa huolissaan sekä korkeammasta työttömyydestä että korkeammasta inflaatiosta. Tämä on ongelma, jota rahapolitiikka ei yksin pysty ratkaisemaan, Wolfers muistuttaa.

Stagflaatio oli Yhdysvaltojen kiusana edellisen kerran kunnolla 1970-80-lukujen vaihteessa. Presidentti Donald Trumpin tullipolitiikan myötä sen paluun pelätään olevan mahdollinen.

Yksinkertaistettuna stagflaatio voisi kehittyä sen seurauksena, että tullit nostavat hintatasoa, talouden epävarmuus kasvaa ja johtaa siihen, että yritykset investoivat vähemmän ja kuluttajat kuluttavat vähemmän. Tämän seurauksena talous ei kasva.

Talouskasvun hidastumisesta on osoituksena Yhdysvaltain talouden supistuminen tammi-maaliskuussa 0,3 prosentilla.

Fedin pääjohtaja Jerome Powellin mukaan Yhdysvaltain työmarkkinat ovat edelleen rauhoittava valopilkku taloudessa: maahan syntyi huhtikuussa 177000 uutta työpaikkaa ja työttömyysaste pysyi matalalla 4,2 prosentissa.

Keskuspankin kaksi keskeistä tavoitetta ovat täystyöllisyyden sekä vakaan hintatason tavoittelu, jotka antavat kehyksen rahapolitiikalle.

CNN muistuttaa, että Fed saattaa ennen pitkää joutua tekemään vaikean valinnan päättäessään, mikä ongelma ratkaistaan ​​ensin, jos stagflaatio iskee.

Kun Powellilta kysyttiin, kumman kahdesta tavoitteestaan Fed priorisoisi ensin, Powell vastasi:

– On liian aikaista tietää sitä.

Pääjohtaja sanoi uskovansa, että nykyinen ohjauskoron taso on riittävä siihen asti, kunnes tulleista ja niiden vaikutuksista maan taloudelle saadaan lisää tietoja.

Powell muistutti, että tullitilanne elää jatkuvasti, mikä tarkoittaa, että Fedin näkemys taloudesta voi myös muuttua nopeasti, jos Trumpin hallinto solmii kahdenvälisiä kauppasopimuksia.

The Fed didn't use the word "stagflation", but that's what it's warning about.

Never a good moment when your central bank says that it's worried about *both* higher unemployment and higher inflation. That's a problem that monetary policy alone can't solve. pic.twitter.com/myxRG1CDmk

— Justin Wolfers (@JustinWolfers) May 7, 2025