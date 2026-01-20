Pekka Toveri ukrainalaismedialle: Venäjän superohjus on propagandaa

Europarlamentaarikko (EPP/kok.) ja pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri sanoo ukrainalaisen Espreso TV:n haastattelussa, että Kremlin länsimaihin kohdistuva sodalla uhkailu paljastaa Venäjän hermoilun.

– He pelkäävät. He näkevät, että sota etenee heidän kannaltaan huonosti ja talous murenee. Siksi he uhkaavat yhä kovempaa, nostavat pelottelun tasoa ja yrittävät pelästyttää Euroopan ja pakottaa lopettamaan sen tuki Ukrainalle. Näin ei tule tapahtumaan, Toveri sanoo.

Venäjä iski tammikuun alussa Oreshnik-ohjuksella Länsi-Ukrainan Lviviin. Oreshnik on usealla taistelukärjellä varustettu keskimatkan ballistinen ohjus. Siinä on mahdollista käyttää myös ydinkärkiä. Venäläiset ovat itse kuvailleet ohjusta uudeksi ”superohjukseksi” ja ”ihmeaseeksi”.

– Tämäkin on selvä merkki siitä, että sota sujuu Venäjän kannalta huonosti, toteaa Toveri.

Venäjä ei Toverin mukaan pysty asevoimillaan luomaan vakavaa uhkaa Euroopalle, joten ydinaseet ovat ainoa jäljellä oleva painostusväline.

– Oreshnikin käyttö on tästä havainnollinen esimerkki. Venäjä yrittää pelotella länsimaisia yhteiskuntia ja hallituksia lopettamaan tukensa Ukrainalle esittelemällä järjestelmää, joka on suunniteltu ydinkärkien kuljettamiseen. Samalla he käynnistävät propagandakampanjan, jossa järjestelmä esitetään ”uutena aseena” ja eräänlaisena ”hopealuotina”, jota vastaan ei muka voi puolustautua, ja ”täysin voittamattomana” ja niin edelleen, Toveri kuvailee Venäjän propagandaa.

– Tämä muistuttaa hyvin paljon retoriikkaa, jota (Adolf) Hitler käytti toisen maailmansodan lopussa, kun hän lupasi jatkuvasti niin kutsuttua Wunderwaffea, eli ”ihmeasetta”, jonka piti ratkaista sodan kulku Saksan eduksi. (Vladimir) Putin tekee samaa. Hänen ”ihmeaseensa” osoittautuu suunnilleen yhtä ”ratkaisevaksi” kuin saksalaisten Wunderwaffe toisen maailmansodan lopussa.

Todellisuudessa Venäjällä ei Toverin mukaan ole mitään superohjusta tai ihmeasetta.

– Oreshnik, kuten suuri osa Venäjän sotilasteknologiasta, nojaa neuvostoperintöön. Se on vanha alusta, jota on vain osittain modernisoitu, eikä se ole edes täysin viimeistelty tai valmis täysimittaiseen käyttöön, hän kertoo.

– Siksi lännen ei ole mitään syytä pelätä. Päinvastoin, tällainen esittely kertoo pikemminkin heikkoudesta ja hermostuneisuudesta.

