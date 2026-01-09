Venäjä sanoo käyttäneensä ”superasettaan” – video näyttää taistelukärkien iskeytymisen

Venäjä kertoo käyttäneensä Ukrainassa Oreshnik-ohjustaan. Oreshnik on usealla taistelukärjellä varustettu keskimatkan ballistinen ohjus. Siinä on mahdollista käyttää myös ydinkärkiä.
Videot Ukrainan Lvivin läheltä näyttävät useita peräkkäisiä osumia maahan. MIRV-järjestelmässä yhden ohjuksen useat erilliset taistelukärjet voidaan kohdistaa eri maaleihin.
Ukrainan ilmavoimat kertoi, että Oreshnik-ohjus laukaistiin Kapustin Jarista, joka on Venäjän testi- ja laukaisukeskus noin 100 kilometriä Volgogradista itään. Varoitus ohjuksesta annettiin Ukrainassa hieman ennen puoltayötä.
Venäjän ulkoministeriön mukaan Oreshnik-isku oli vastaus ”Ukrainan tekemään iskuun Vladimir Putinin asunnolle” Novgorodin lähellä joulukuun lopussa.
Tosin Ukraina on kiistänyt iskun, CIA ei löytänyt siitä todisteita, eikä myöskään Kreml ole esittänyt mitään todisteita väitetystä drooni-iskusta.
EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas toteaa, ettei Venäjä halua rauhaa, vaan sen vastaus diplomatiaan on lisää ohjuksia ja tuhoa.
– Venäjän kerrottu Oreshnik-ohjuksen käyttö on selkeä eskalaatio Ukrainaa vastaan ja tarkoitettu varoitukseksi Euroopalle ja Yhdysvalloille, Kallas sanoo X-päivityksessään.
– EU-maiden täytyy kaivaa syvemmälle ilmapuolustusvarastoihinsa ja toimittaa niitä nyt. Meidän tulee myös entisestään kasvattaa sodan kustannuksia Moskovalle, muun muassa kovempien pakotteiden kautta, Kallas painottaa.
LUE MYÖS:
Pakotteissa on porsaanreikiä, Oreshnik-ohjuksia tuotetaan lännen teknologialla
Totuus Moskovan uudesta ”superohjuksesta”: Tuotanto alle kymmenesosa väitetystä
⚡️Russia's Defense Ministry confirms that it fired a nuclear-capable Oreshnik IRBM missile at Ukriane overnight; Video appears to show MIRVs hitting near Lviv.
pic.twitter.com/OIZc7Xd2bE
— Mike Eckel (@Mike_Eckel) January 9, 2026
Another video pic.twitter.com/zhsiFffkFh
— Liveuamap (@Liveuamap) January 8, 2026
Putin doesn’t want peace, Russia’s reply to diplomacy is more missiles and destruction. This deadly pattern of recurring major Russian strikes will repeat itself until we help Ukraine break it.
Russia’s reported use of an Oreshnik missile is a clear escalation against Ukraine…
— Kaja Kallas (@kajakallas) January 9, 2026