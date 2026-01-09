Brittitiedustelulta tyhjentävä arvio Kremlin Oreshnik-ohjuksesta

Britannian puolustusministeriön tuoreen tiedustelukatsauksen mukaan Venäjä käytti Oreshnik-ohjustaan iskussa Länsi-Ukrainan Lviviin 8. tammikuuta. Verkkouutiset kertoi iskusta aiemmin tässä jutussa.
Oreshnik lensi kohteeseensa noin 1622 kilometriä Venäjän Kapustin Yarin tukikohdasta. Kyseessä oli toinen kerta, kun tätä keskipitkän matkan ohjusta käytetään taisteluissa, ensimmäinen kerta oli loppusyksystä 2024.
Lisäksi Venäjä ampui viime yön hyökkäyksessä noin 200 lennokkia, ainakin kymmenen ballistista ohjusta ja ainakin kymmenen Kalibr-risteilyohjusta Mustaltamereltä kohteisiin eri puolilla Ukrainaa. Lviv kärsi kaasu- ja sähkökatkoksista.
Brittitiedustelu toteaa, että Venäjä ilmoitti helmikuussa 2019 vetäytyvänsä keskimatkan ydinohjukset kieltävästä sopimuksesta, jonka mukaan keskimatkan ballististen ohjuksia ei kehitetä eikä tuoteta. Oreshnikiä on kuitenkin melko varmasti kehitetty jo ennen tätä. Järjestelmän pohjana on RS-26 Rubezh -ballistinen ohjus, jonka ensimmäiset testit olivat vuonna 2011.
– Tämän kokeellisen asejärjestelmän käyttö Ukrainassa on varsin todennäköisesti tarkoitettu strategiseksi viestiksi sen jälkeen, kun Venäjä kertoi julkisuuteen vääriä väitteitä, että Ukraina olisi tehnyt iskun presidentti [Vladimir] Putinin Novgorodin asuntoon 29. joulukuuta, katsaus toteaa.
Kreml ja Venäjän propagandistit ovat aiemmin pyrkineet luomaan kuvaa Oreshnikista jonkinlaisena superohjuksena, jonka tuotantokapasiteetti olisi mittava.
– Venäjällä on erittäin todennäköisesti vain muutamia Oreshnik-ohjuksia, brittitiedustelu arvioi ja lisää, että Oreshnik on myös huomattavasti kalliimpi kuin muut Venäjän Ukrainassa tällä hetkellä käyttämät ohjukset.
