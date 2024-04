Pekka Toveri: Salamurhat ovat Kremlin tapa pelotella länttä

Pääesikunnan entisen tiedustelupäällikön ja nykyisen kansanedusajan Pekka Toverin (kok) mukaan selkeitä viitteitä on siitä, että Venäjän tiedustelun toimintatapa Euroopassa on muuttumassa yhä väkivaltaisemmaksi.

– Pyritään aloittamaan sekä ihmisiin käyvä fyysinen vaikuttaminen että valmistellaan erilaisia sabotaasi-iskuja lännen sotilaallista voimaa tai Ukrainan avustamiseen liittyviä asioita vastaan, Pekka Toveri sanoo Verkkouutisten Sanna Ukkola Show’ssa.

Samasta on aiemmin varoittanut myös Viron tiedustelu. Verkkouutiset on kertonut tässä jutussa Venäjän pommi-iskuista, murhista ja sabotaaseista.

Virossa on myös aiemmin pidätetty kaksitoista henkilöä epäiltyinä muun muassa Viron sisäministerin auton vandalisoinnista ja sotamuistomerkeillä tehdystä ilkivallasta. Epäiltyjen kerrotaan toimineen Venäjän tiedustelun lukuun. Heidän joukossaan on Viron kansalaisia ja Venäjän ja Viron kaksoiskansalaisiaan.

Suomen entinen Venäjän-suurlähettiläs Hannu Himasen mukaan muutos on huolestuttava.

– On merkkejä siitä, että Venäjä on valmis tällaisiin aktiivisiin toimiin, joilla aiheutetaan fyysistä vahinkoa ja kohdistetaan mahdollisesti väkivaltaa ihmisiin ja jopa ihmisjoukkoihin, hän sanoo.

Pekka Toverin mukaan sabotaasitoimet ja henkilöön käyvät fyysiset hyökkäykset ovat osa Venäjän vaikuttamistoimintaa.

– Jos pari värvättyä rikollista jää kiinni ja jäljet johtavat Venäjälle, sekin on vaikuttamista. Venäläiset ovat tyytyväisiä, koska nyt lännessä pelätään ja tiedetään, että he tekevät tällaista toimintaa.

Kiinnijäämisriskillä ei hänen mukaansa ole juurikaan merkitystä venäläisille.

– He pelaavat omilla säännöillään. He tietävät, että länsi ei kuitenkaan vastaa näihin valitettavasti mitenkään kunnolla. Kun ei tule mitään rangaistusta, silloin he vain lisäävät toimintaansa. Tämä antaa mahdollisuuden levittää pelkoa ja osoittaa, että mitä tahansa voidaan tehdä.

Pekka Toveri muistuttaa, että Neuvostoliiton aikana venäläiset tekivät ihan samaa kuin nyt Vladimir Putinin aikana.

– KGB käytti rikollisia tekemään likaisia töitä. Pitää myös muistaa se, että eihän tämä henkilöön käyvä hyökkääminen ole mitään uutta. Putinin vallan aikana Euroopassa on toista tusinaa ihmistä salamurhattu Putinin ja Venäjän toimesta. Sen todistaminen oikeudessa ei ole kauhean helppoa, mutta jäljet johtavat sylttytehtaalle.

Tähän asti salamurhatut ovat Pekka Toverin mukaan olleet pääosin Kremlin näkökulmasta pettureita ja esimerkiksi loikanneita tiedustelu-upseereita.

– Nyt se vaikuttaminen siirtyy myös länsimaisiin ihmisiin. Tällä totta kai yritetään pelotella ihmisiä, että olisivat hiljaa eivätkä toimisi Venäjää vastaan.

KATSO UUSIN JAKSO:

Sanna Ukkola Show: Venäjä voi siirtyä salamurhiin Euroopassa