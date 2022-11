Pekka Toveri: Onko Wagnerista tulossa Vladimir Putinin Waffen-SS?

FPRI-ajatuspajan tutkija Rob Lee on jakanut Twitterissä videon (jutun alla), joka näyttää Kremliin sidoksissa olevan yksityisen palkka-armeija Wagnerin taistelijoiden väitetysti käyttävän venäläistä T-90M-taistelupanssarivaunua ja BMP-3-rynnäkköpanssarivaunua Itä-Ukrainan rintamalla.

Myös pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri kiinnittää huomiota sosiaalisessa mediassa kiertävään videoon ja pitää sitä mielenkiintoisena.

– Jos tämä pitää paikkansa, Wagnerista on tulossa (Venäjän presidentti Vladimir) Putinin oma Waffen-SS, Toveri toteaa viitaten natsi-Saksan hyvin aseistettuun sotilasjärjestöön, joka toimi armeijan rinnalla.

– Parhaan kaluston, josta on pulaa, antaminen joukolle, joka ei ole asevoimien johdossa, ei yleensä pääty hyvin, Toveri tviittaa.

T-90M on Venäjän kehittynein taistelupanssarivaunu, joka otettiin käyttöön vasta keväällä 2020. Sitä pidetään teknisesti huomattavasti muita Venäjän taistelupanssarivaunuja suorituskykyisempänä. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Venäjän kerrotaan menettäneen ukrainan sodassa valtavan määrän panssarivaunuja. Rintamalta tehtyjen havaintojen perusteella Ukrainaan olisi siirretty yhä enemmän vanhoja T-62-panssarivaunuja. T-62-malli otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa 1960-luvun alussa.

Wagnerin palkkasotilaat ovat taistelleet Venäjän asevoimien joukkojen rinnalla muun muassa Itä-Ukrainassa Bahmutin kaupungin ympäristössä.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin ”kokkina” tunnettu oligarkki Jevgeni Prigozhin on myöntänyt avoimesti perustaneensa ja johtavansa Wagner-ryhmää. Prigozhin on arvostellut Venäjän sotilasjohtoa Ukrainan sodan epäonnistumisista. Hän on erityisen suosittu Venäjän nationalistipiireissä, joiden sotaa kannattavilla Telegram-kanavilla on miljoonia seuraajia.

Presidentti Putinin ja maan sotilasjohdon välien arvioidaan kiristyneen katastrofaalisena pidetyn tappion jälkeen Harkovan alueella alkusyksyllä. Jo aiemmin kesällä julkisuudessa liikkui väitteitä, joiden mukaan presidentti olisi ohittanut asevoimien tavanomaisen hierarkian ja asioisi suoraan rintamakomentajien kanssa.