Kovat tappiot näkyvät, rintamalla nyt muinaisia T-62-tankkeja

Venäjän on vahvistettu menettäneen Ukrainan sodassa ainakin 1 494 panssarivaunua, joista 855 on tuhoutunut, 64 vaurioitunut, 56 hylätty ja 519 jäänyt sotasaaliina Ukrainalle.

Ukrainan asevoimien arvion mukaan kokonaismäärä olisi vieläkin suurempi, sillä Venäjän väitetään menettäneen lähes 2 900 panssarivaunua ja noin 5 800 panssariajoneuvoa.

Rintamalta tehtyjen havaintojen perusteella Ukrainaan olisi siirretty yhä enemmän vanhoja T-62-panssarivaunuja. Ukrainan asevoimat on julkaissut useita kuvia ja videoita etulinjan tuntumaan hylätyistä huonokuntoisista vaunuista, joista moneen on asennettu improvisoitu ”häkkipanssari” ylhäältä lähestyvien panssarintorjuntaohjusten varalta.

Vastaavia rakennelmia havaittiin venäläisten panssarivaunujen tykkitorneissa jo viime vuoden puolella. Asiantuntijoiden mukaan niiden todellinen suojausteho lienee vähäinen.

Aiempaan T-55-panssarivaunuun pohjautuva neuvostoliittolainen T-62-malli otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa 1960-luvun alussa. Niitä valmistettiin vuoteen 1975 asti yhteensä yli 22 000 kappaletta. T-62:ia pidettiin vanhentuneina jo 1980-luvulla, jolloin niitä modernisoitiin muun muassa lisäpanssarin ja uusien etäisyysmittarien avulla.

Lenta-sivuston mukaan Venäjällä oli vuonna 2000 T-62-panssarivaunuja aktiivikäytössä 191 kappaletta ja varastossa 1 929 kappaletta. Maan puolustusministeriö väitti romuttaneensa kaikki vaunut vuoteen 2013 mennessä, mutta niitä lähetettiin myöhemmin Syyrian hallituksen tueksi.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että noin 600 T-62-vaunua olisi otettu pitkäaikaisvarastoista ja siirretty Ukrainan rintamalle.

Seeing more and more of these ancient T-62s being deployed on the Russian side. With nearly 1,500 tanks confirmed lost by visual evidence alone, Russia is clearly hurting now. https://t.co/949vFbApYo

— Neil Hauer (@NeilPHauer) November 17, 2022