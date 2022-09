Vladimir Putinin väitetään riitaantuneen sotilasjohdon kanssa

Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja maan sotilasjohdon välien arvioidaan kiristyneen katastrofaalisena pidetyn tappion jälkeen Harkovan alueella.

Jo aiemmin kesällä julkisuudessa liikkui väitteitä, joiden mukaan presidentti olisi ohittanut asevoimien tavanomaisen hierarkian ja asioisi suoraan rintamakomentajien kanssa. Puolustusministeri Sergei Shoigua on syytetty operaation epäonnistumisista ja liian optimististen ennakkoarvioiden välittämisestä Vladimir Putinille.

Joidenkin tietojen mukaan uudella komentoketjulla olisi ohitettu myös asevoimien yleisesikuntapäällikkö, kenraali Valeri Gerasimov.

ISW-ajatuspajan mukaan presidentin ja sotilasjohdon väliset jännitteet näkyvät käytännössä siinä, että Kreml keskittyy värväämään yhä enemmän heikosti koulutettuja vapaaehtoisia omiksi yksiköikseen. Tavanomaisempi käytäntö olisi ohjata uudet sotilaat täydennysjoukkoina jo olemassaoleviin asevoimien yksiköihin.

Viime viikkoina Venäjän hidas eteneminen Itä-Ukrainassa on nojannut pääasiassa Wagner-ryhmän palkkasotilaiden rynnäköihin Bah’mutin kaupungin ympäristössä. Wagner on haalinut riveihinsä satoja uusia vankeja, joille on luvattu armahdusta palkkioksi sotilaspalveluksesta.

Kesän aikana eri puolilla maata koottiin vapaaehtoispataljoonia uuteen 3. armeijakuntaan tavanomaista suurempien palkkioiden avulla. Kremlin väitetään valmistelevan parhaillaan vastaavan osaston eli 4. armeijakunnan kokoamista.

Focus-median mukaan nykykäytännöt ovat herättäneet närää Venäjän upseerikunnassa. Sotilastiedustelu GRU:n eversti evp. Vladimir Kvachkov on todennut maan tarvitsevan asianmukaisesti varustettuja divisioonia vapaaehtoispataljoonien sijasta.

– Tämä tuo mieleen toisen maailmansodan kansanmiliisit, joille jaettiin yksi kivääri kolmea henkilöä kohden, Kvachkov sanoi.