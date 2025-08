Pekka Toveri: Kreml ei ymmärtänyt, että USA:n johdon tyyli on vaihtunut

Kokoomuksen europarlamentaarikko, kenraalimajuri evp Pekka Toveri on ottanut kantaa Venäjän entisen presidentin Dimitri Medvedevin provosoiviin kommentteihin ja näistä seuranneeseen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vastaukseen. Toveri pitää Trumpin reaktiota osuvana.

USA:n presidentti kertoi tämän viikon perjantaina määränneensä maansa asevoimia siirtämään kaksi ydinsukellusvenettä ”sopiviin paikkoihin” sen varalta, että Medvedevin ”typerät ja provosoivat” lausunnot pitäisivätkin sisällään jotain muuta kuin vain puhetta.

Entinen presidentti, nykyinen Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dimitri Medvedev on tullut tunnetuksi hyvin provoisivista ja yliampuvista viesteistään.

Aiemmin vastauksena Trumpin uuteen tulitauon määräaikaan Ukrainassa Medvedev kirjoitti X:ssä, että Trump leikkii ”uhkailupeliä” Venäjän kanssa.

– Jokainen uusi ultimaatumi on uhka ja askel kohti sotaa. Ei Venäjän ja Ukrainan välillä, vaan hänen oman maansa kanssa, Medvedev oli sanoi.

Torstaina julkaisemassaan Telegram-viestissä hän puolestaan kirjoitti, että Trumpin pitäisi “palata suosikkielokuviinsa elävistä kuolleista ja muistaa, kuinka vaarallinen ”kuollut käsi” voi olla.

Venäjän “kuollut käsi” -järjestelmä on kylmän sodan aikainen automaattinen ydinasevastaiskujärjestelmä, joka on suunniteltu laukaisemaan vastahyökkäys, vaikka Venäjän johto tuhoutuisikin ensi-iskussa.

Näihin puheisiin Trump vastasi siirtämällä ydinsukellusveneet.

– Aika osuva kuitti Medvedevin sekoilulle, Pekka Toveri kommentoi viestipalvelu X:ssä.

Europarlamentaarikko huomauttaa, että Venäjä on jo vuosikaudet ”öykkäröinyt, provosoinut ja uhkaillut” läntistä maailmaa. Hänen mukaansa Venäjä on tiennyt, että länsi toimii ammattimaisesti ja vastuullisellisesti, eikä provosoidu.

– Eivät näköjään huomanneet, että USA:n johdossa on tyyli vaihtunut, Toveri kuittaa.

Trump's playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn't Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don't go down the Sleepy Joe road!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 28, 2025