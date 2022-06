Pekka Haavistolla vahva luottamus Suomen Nato-jäsenyyteen – kommentoi Jaakko Iloniemen 99,99 prosentin ennustetta

Ulkoministeri Pekka Haavistolla (vihr.) on vahva luottamus Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien toteutumiseen.

Pitkän linjan diplomaatti, ministeri Jaakko Iloniemi uskoi Ylen Ykkösaamussa, että Suomesta tulee 99,99 prosentin todennäköisyydellä Naton jäsen Turkin tämänhetkisestä vastustuksesta huolimatta.

– Tapasin Jaakko Iloniemeä juuri 90-vuotispäivien merkeissä. Oli hienoa kuulla hänen pitkän ajan viisauttaan ja samanlaisia ajatuksia on minullakin, että tämä solmu jossakin vaiheessa ratkeaa. Missä vaiheessa tarkalleen ottaen, tämä ei riipu vain Suomesta ja Ruotsista. Olemme tiellä, jonka määränpäänä on Nato-jäsenyys ja se tulee toteutumaan, kommentoi Haavisto asiaa eduskunnassa.

Umpisolmun ratkeamista ennen Naton Madridin-huippukokousta ulkoministeri ei pidä enää käytännössä kuitenkaan niin realistisena.

Neuvotteluja Suomen ja Ruotsin tilanteesta on käyty viime aikoina tiiviisti paitsi Turkin, myös Naton ja sen monien jäsenmaiden kanssa.

– Suomella ja Ruotsillahan on hyvin vahva tuki suurelta osalta Naton jäsenmaita ja Natolta organisaationa. Sitten on näitä tiettyjä kysymyksiä, joita Turkki on nostanut esiin.

Suomen neuvotteludelegaatio oli viime viikolla käymässä Turkin Ankarassa ja Haaviston mukaan seuraaviin neuvotteluihin jo valmistaudutaan.

Julkisuudessa vaikuttaa siltä, että Turkin vaatimukset ovat vain koventuneet, mitä Haavisto selittää näin:

– Tässä on varmasti sellainen tilanne, jossa Turkki käyttää hyväkseen myös tätä mediatilaa nostaakseen esiin julkisuudessa myös niitä huolia, joita heillä on muun muassa terrorismikysymyksiin ja muihin liittyen.Tätä täytyy nyt vähän kestää. Tämä on sellainen hetki, jolloin Turkki saa paljon näkyvyyttä omalle sisäiselle tilanteelleen ja huolilleen.

– Sitten ovat kuitenkin ne peruskriteerit, joiden mukaan Natoon voi pyrkiä ja päästä ja niistäkin pitää pitää huolta, Haavisto painottaa.

Turkin terrorismihuoliin liittyen Haavisto korostaa myös, että Suomella ja Ruotsilla olisi Naton jäseninä ”monia kyvykyyksiä, jotka voisivat vahvistaa tätä terrorisminvastaista työtä.”

