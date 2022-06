Pitäisikö Naton ottaa vahvempi rooli Turkki-kiistassa? Näin vastaa Pekka Haavisto

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kehottaa varautumaan Turkki-neuvottelujen pitkittymiseen. Haavisto oli tänään ulkoasiainvaliokunnan kuultavana liittyen Suomen Nato-jäsenyyshakemuksen käsittelyn etenemiseen.

Turkki on toistaiseksi estänyt Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten käsittelyn vedoten omiin turvallisuusvaatimuksiinsa.

Ulkoministeri kommentoi kokouksen jälkeen lyhyesti tilannetta.

Onko realismia, että Turkki-umpisolmu voisi ratketa ennen Naton kesäkuun lopulla pidettävää Madridin-huippukokousta?

– Kyllähän sekin mahdollisuus on olemassa, mutta se riippuu enemmän Turkista kuin meistä.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Toni Alaranta on vaatinut Natolta varasuunnitelmaa, koska pelkää Turkin ”blokkauksen” saattavan viedä vuosia. Onko tiedossasi, että tällaista Natossa pohditaan?

– Minulla ei ole tiedossa tällaisen varasuunnitelman pohtiminen, mutta kun lähdimme hakemaan Nato-jäsenyyttä, saimme erittäin vahvoja turvallisuusavun lupauksia monilta Nato-jäsenmailta. Jos prosessi pitkittyy, turvallisuusmielessä emme ole hädänalaisessa tilanteessa vaan turvallisuusyhteistyö monien Naton jäsenmaiden kanssa toimii.

Pitäisikö Naton järjestönä ottaa tässä vahvempaa roolia tai onko se jo ottamassa?

– Nato seuraa järjestön ylintä johtoa myöten erittäin tiiviisti näitä keskusteluja.

Onko Naton säännöissä valuvika, kun yksi jäsenmaa voi tällä tavoin estää jäsenyyskriteerit sinänsä täyttävien valtioiden Nato-hakemusten käsittelyn?

– En ota Naton sääntöihin muuta kantaa, mutta tärkeää on, että on olemassa yhdet säännöt, kun järjestön jäsenyyttä haetaan. Kriteerit toivottavasti ovat hyvin selvät, miten järjestön jäseneksi voidaan päästä. Tämä on Naton avoimien ovien politiikan kannalta tärkeää ja sitä nyt testataan, miten tämä Suomen ja Ruotsin osalta toimii.

