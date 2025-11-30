Verkkouutiset

Kiinalainen Mavic Pro Platinum -drooni. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Pekingin ja Moskovan yhteistyö uudelle tasolle

  • Julkaistu 30.11.2025 | 15:00
  • Päivitetty 30.11.2025 | 18:50
  • Kiina, Venäjä
Kansanedustaja on huolissaan droonikytköksistä.
Kiina ja Venäjä vaikuttavat entisestään syventävän yhteistyötään sotilasteknologian saralla. Financial Times kertoo merkittävän kiinalaisen drooniosien valmistajan omistajan ostaneen osuuden johtavasta venäläisestä drooniyhtiöstä.

Syyskuussa tehty ja Financial Timesin näkemä yritysilmoitus listasi Wang Dinghuan Rustaktin uudeksi vähemmistöomistajaksi. Rustakt on tunnettu VT-40-droonista, jota Venäjä käyttää laajasti hyökkäyssodassaan Ukrainassa.

Wangin omistamat yhtiöt ovat olleet suuria droniosien toimittajia Rustaktille. Rustakt oli suurin droonien komponenttien maahantuoja Venäjällä heinäkuun 2023 ja helmikuun 2025 välillä.

Entinen ukrainalainen upseeri kertoo FT:lle, että VT-40 on laajassa käytössä Venäjän joukoilla Ukrainan rintamalla.

– Sen tultua ensimmäisen kerran taistelukentälle vuonna 2023 drone on käynyt läpi useita päivityksiä elektronisen sodankäynnin kestävyyden ja ohjausjärjestelmien parantamiseksi, upseeri sanoo.

FT:n analyysin mukaan Wangin omistama kiinalainen drooniosia valmistava Minghuaxin-yhtiö on toimittanut Rustaktille osia 304 miljoonan dollarin arvosta. Venäläisten tullitietojen mukaan Rustakt on ostanut Minghuaxinilta 110 miljoonan dollarin arvosta litiumioniakkuja, 87 miljoonan edestä moottoreita ja 64 miljoonan arvosta ohjaimia kesästä 2023 lähtien.

Kokoomuksen kansanedustaja, sotatieteiden tohtori Jarno Limnell pitää drooniyhteyksiä huolestuttavina.

– FT:n paljastus Kiinan ja Venäjän drone-teollisuuden suorasta kytköksestä on varoitusmerkki, Limnell kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän tähdentää, että olemme tilanteessa, jossa kiinalainen toimija on hankkinut omistusosuuden yhtiöstä, jonka aseita käytetään päivittäin iskuihin Ukrainassa.

– Tämä syventää Pekingin ja Moskovan yhteistyötä uudelle tasolle.

