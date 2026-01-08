”Pedon nälkä kasvaa syödessä” – tästä syystä Ukrainaa tuettava yhteisvelalla

Bolognan yliopiston taloustieteen professori Niko Jaakkola tukee voimakkaasti EU:n päätöstä rahoittaa Ukrainaa yhteisvelalla.

– Ratkaisuun päädyttiin joulun alla pidetyssä huippukokouksessa, kun jäsenmaat eivät päässeet yhteisymmärrykseen Venäjän keskuspankin jäädytettyyn varallisuuteen perustuvasta rahoitusmallista. Tätä pidettiin pettymyksenä, mutta todellisuudessa päätös yhteisvelasta parantaa Euroopan mahdollisuuksia menestyä uuden suurvaltapolitiikan aikakaudella, Jaakkola arvioi Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoituksessaan.

Jakkolan mukaan yhteisvelalla rahoitettu tuki kertoo Euroopan olevan valmis tekemään sen mitä Ukrainan puolustamiseksi vaaditaan. Venäjä joutuu nyt arvioimaan uudelleen, kuinka kauan sen yhteiskunta ja talous kestävät sotaa ja kuinka nopeasti Ukraina on voitettavissa.

– Pedon nälkä kasvaa syödessä. Venäjän voitto Ukrainassa lisäisi sodan uhkaa myös EU:n alueella ja vaatisi entistä suurempia puolustusinvestointeja hamaan tulevaisuuteen asti. Tähän mennessä ennen kaikkea EU:n itäiset valtiot ovat tiukasti sitoutuneet Ukrainan tukemiseen. Yhteisvelka osallistaa kaikki jäsenmaat, Atlantin laitoja myöten, jokaista hyödyttävään projektiin. Euroopan puolustamisen taakka asettuu leveämmille hartioille.

Jakkola huomauttaa, että yhteisvelkaa voi myös ottaa tarvittaessa lisää – toisin kuin jäädytettyä varallisuutta, jonka turvin voi myöntää tukilainan vain kerran.