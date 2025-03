Pauli Kiuru: Ukrainalta ryövättyjä kulttuuriesineitä ei saa tuoda Suomeen

Suomi tulee kiristämään valvontaa kitkeäkseen laittomasti hankittujen kulttuuriesineiden kauppaa. Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru kertoo asiasta tiedotteessa.

– Venäjän tiedetään järjestelmällisesti tyhjentäneen esimerkiksi museoita miehitetyllä alueella Ukrainassa. Muun muassa kirjastoja ja arkeologinen museo on ryövätty. Puistoista on viety patsaita. Venäjä pyrkii tuhoamaan Ukrainan kulttuuriperinnön. Meidän on pidettävä huoli, ettei näitä tai muutenkaan laittomasti ryövättyjä esineitä kuljeteta Euroopan unioniin ja myydä sodan tai terrorismin rahoittamiseksi, Kiuru sanoo.

Kiurun mukaan nyt Suomi kiristää valvontaa. Museovirasto saa viranomaisroolin kulttuuriesineiden tuonnin valvojana, jotta laittomasti hankitut esineet eivät päädy EU:n alueelle. Suomen sijainti EU:n ulkorajalla, sekä yli 1300 kilometrin pituinen Venäjän vastainen raja korostaa maamme roolia laittoman tuonnin valvojana.

Kiurun mukaan on hyvä, että lainsäädäntö etenee ja Museovirasto ottaa roolin asiantuntevana viranomaisena tuontilupamenettelyssä. Museovirastolla on jo nyt tehtävässä tarvittavaa kulttuuriperinnön asiantuntemusta.

Esityksen taustalla on kulttuuriesineiden tullialueelle siirtämisestä ja tuonnista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, jolla pyritään estämään laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden tuonti ja varastointi ja siten estämään näillä tavaroilla käytävä laiton kauppa ja terrorismin rahoittaminen.

– Lähialueidemme konfliktien lisääntyessä on lisääntynyt myös kansainvälinen huoli kulttuuriesineiden laittomasta kaupasta, erityisesti Lähi-idän konfliktialueilla, missä varastettujen esineiden myynti on osaltaan rahoittanut terrorismia. Meillä on tarve tehostaa toimia kulttuuriomaisuuden laittoman kaupan torjumiseksi. Tämä muutos parantaa valvontaa ja varmistaa, että Suomeen tuotavat kulttuuriesineet ovat laillisesti hankittuja, mikä osaltaan suojelee maailman yhteistä kulttuuriperintöä, Kiuru päättää.

Kiurun mukaan Museoviraston nimeäminen tuontilupaviranomaiseksi vahvistaa Suomen sitoutumista kulttuuriperinnön suojeluun ja kansainväliseen yhteistyöhön laitonta kauppaa vastaan.