Parikkalassa havaittu miehittämätön alus, alue eristetty

Pohjois-Karjalan rajavartiosto on havainnut miehittämättömän aluksen Parikkalan Pyhäjärvellä.
Rajavartiosto on eristänyt tapahtuma-alueen tutkinnan turvaamiseksi. Tilanteesta ei aiheudu viranomaisen tiedotteen mukaan vaaraa sivullisille.
Parikkala sijaitsee Etelä-Karjalan maakunnassa lähellä Suomen itärajaa.
Poliisi on ottanut laitteen tutkinnasta johtovastuun. Keskusrikospoliisi tukee paikalla olevaa viranomaistoimintaa ja arvioi erikseen mahdollisen oman esitutkinnan edellytyksiä.
Eristetyllä alueella sijaitsee asuinrakennuksia. Poliisi on ohjeistanut rakennuksissa majoittuvia ihmisiä poistumaan alueelta tutkinnan ajaksi.
Tämänhetkisen tiedon mukaan tapauksessa ei ole sattunut henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Asiasta tiedotetaan lisää tapahtuman selvittelyn edetessä.
Suomen ilmatilaan lensi kaksi Ukrainan miehittämätöntä droonia sunnuntaina. Molemmat niistä putosi Kouvolan alueelle. Toinen drooneista räjäytettiin Suomen viranomaisten toimesta. Ukraina on pyytänyt tapausta anteeksi ja ilmoittanut, ettei lennokkien ollut tarkoitus päätyä Suomeen. Ukrainan mukaan lennokkien päätyminen Suomeen johtui todennäköisesti Venäjän elektronisesta häirinnästä.
