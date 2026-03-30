Toinen Kouvolan drooneista räjäytettiin jo eilen

Toinen Kaakkois-Suomessa Kouvolan alueelle pudonneista drooneista räjäytettiin jo eilen, kertoo Rajavartiolaitos.

Viranomaisten mukaan drooni räjäytettiin siksi, koska aluksessa oli alustavan viranomaisarvion mukaan kiinni räjähteitä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kouvolan alueelle putosi kaksi miehittämätöntä droonia eilen sunnuntaina. Tapahtumien selvittäminen jatkuu tiiviissä viranomaisyhteistyössä. Keskusrikospoliisi jatkaa esitutkintaa ja Kaakkois-Suomen poliisilaitos jatkaa alueiden eristämistä Kouvolan pohjoispuolella ja Luumäellä, johon tippui kaksi miehittämätöntä ilma-alusta sunnuntaina. Puolustusvoimien virka-apuosastot ovat tukeneet poliisia.

– Kahta henkilöä lukuun ottamatta kaikki alueelta evakuoidut henkilöt pääsivät palaamaan yöksi koteihinsa, kertoo ylikomisario Jukka Lankinen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta tiedotteessa.

Kouvolan pohjoispuolelle tippuneessa ilma-aluksessa oli alustavan viranomaisarvion mukaan kiinni räjähtämätön taistelukärki, minkä vuoksi ilma-alus räjäytettiin hallitusti klo 23.26 aikaan eilen. Yöllä kuuluneet räjähdysäänet ympäristössä johtuivat viranomaisten tekemästä hallitusta räjäyttämisestä, jolla mahdollinen räjähtämätön taistelukärki tehtiin vaarattomaksi.

Poimintoja videosisällöistämme

Luumäellä poliisi ja Rajavartiolaitos ovat tehneet paikkatutkintaa putoamispaikan ympäristössä eilen ja tänään. Viranomaiset selvittävät, onko ilma-alus räjähtänyt maahan pudotessa.

Luumäen putoamispaikan ympäristöstä on löytynyt maahan levinneitä ilma-aluksen osia, ja osien etsinnät jatkuvat tänään viranomaisten yhteistyönä. Poliisi on myös selvittänyt epäiltyä ilma-alushavaintoa Kymenlaakson Pyhtäällä, mutta selvityksissä on tullut ilmi, että havainnot todennäköisesti liittyvät Kouvolan ja Luumäen tapauksiin.

– Esitutkinta etenee sitä mukaa kun tapahtumapaikat saadaan työturvallisiksi, ja kun osia saadaan taltioitua ja tutkittua. Samalla tehdään taktista tutkintaa, eli muun muassa todistajien kuulemisia. Tutkinnan edetessä myös laitteiden alkuperä saadaan varmistettua, kertoo rikosylikomisario Risto Lohi Keskusrikospoliisista.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Keskusrikospoliisi tutkii asiaa törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Rajavartiolaitos vastaa alueloukkauksen tutkinnasta. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos ovat sopineet yhteisen tutkintaryhmän perustamisesta tapauksen selvittämiseksi.

– Rajavartiolaitos on jatkanut alueloukkauksen tutkintaa. Esimerkiksi putoamispaikan lähijärvissä tehdään etsintöjä ilma-alusten kappaleiden löytämiseksi, kertoo apulaiskomentaja Ilja Iljin Suomenlahden merivartiostosta.

Poliisi korostaa, että jos kansalaiset havaitsevat maastossa sunnuntain tapahtumiin mahdollisesti liittyviä laitteiden osia tai muuta asiaan liittyvää, havaittuja kohteita ei missään olosuhteissa saa lähestyä eikä niihin saa koskea. Havainnoista tulee ilmoittaa viranomaisille soittamalla hätänumeroon 112.