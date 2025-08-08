Pantsir avasi tulen merellä – drooni väisti ja jatkoi kohteeseen

Ukraina on tehnyt kesän mittaan kymmeniä pitkän kantaman lennokki-iskuja eri puolilla Venäjää sijaitsevia kohteita vastaan.
Viime päivinä on vaurioitunut muun muassa valtava öljyjalostamo Krasnodarissa sekä useita rautateiden solmukohtia. Ukrainan tähtäimessä ovat lisäksi miehitetyllä Krimin niemimaalla sijaitsevat kohteet.
Ukrainan sotilastiedustelu HUR:n alainen drooniyksikkö moukaroi heinäkuussa Donbasin aluetta ja tuhosi useita Venäjän ilmavalvontatutkia ja S-300-ohjusjärjestelmiä.
Tuoreella videolla näytetään, kuinka räjähdedroonit etenivät Mustanmeren yli kohti Krimin nimimaata. Niillä tuhottiin tai vaurioitettiin BK-16-maihinnousualusta sekä Nevo-SVU-, Podlet K-1 ja 96L6e-tutkajärjestelmiä.
Venäjän Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmä yritti turhaan tuhota lähestyviä kohteita. Videolla näkyy, kuinka väistöliikkeitä tekevä drooni selviää viidestä eri lähellä räjähtävästä ohjuksesta.
Sitä tulitettiin ilmeisesti mantereella sijaitsevalla Pantsir S-1 -asejärjestelmällä, mutta myös Mustanmeren laivastolla on käytössään pinta-aluksille asennettuja Pantsir-M-ilmatorjuntajärjestelmiä.
