Afipskin öljynjalostamo syttyi tuleen Krasnodarin aluepiirissä Venäjällä Ukrainan lennokkien iskettyä onnistuneesti torstaina aamulla. Myöhemmin kävi ilmi, että myös Kubanissa sijaitsevassa sotilasyksikössä syttyi tulipalo.

Asiasta kertovat useat venäläiset uutislähteet sekä Krasnodarin kuvernööri Venjamin Kondratjev. Kuvernööri kertoi Telegram-kanavallaan, että yksi ihminen loukkaantui.

Afipskin öljynjalostamo on yksi Etelä-Venäjän suurimmista: sen vuosikapasiteetti on noin seitsemän miljoonaa tonnia öljyä. Jalostamo on tärkeä logistinen solmukohta: jalostamolta toimitetaan polttoainetta Venäjän eteläisille sotilasoperaatioille, ja Ukraina tietää tämän hyvin. Jalostamoon tehty lennokki-iskuja myös vuonna 2023 ja viimeksi helmikuussa 2025.

Kransnodarin paikallisviranomaiset tiedottivat, että jalostamolla paloi kaasun kondensointiyksikkö. Palon laajuus oli viranomaisten mukaan noin 250 neliömetriä, ja se johtui tietenkin ainoastaan siitä, että ilmatorjunta räjäytti lennokin ilmassa ja siitä putosi palavaa rojua. Venäjällä viranomaiset eivät käytännössä koskaan myönnä, että Ukrainan lennokki tai lennokit olisivat osuneet, vaikka tapahtuneesta olisi videoitua todistusaineistoa.

Torstainakin Krasnodarin paikallisviranomaiset muistuttivat vielä aamupäivästä erikseen, että ilmatorjunnan tapahtumien kuvaaminen on kiellettyä ja on tärkeää luottaa pelkästään viranomaisten viestintään.

Nyt kuvia ja videoita julkaisivat ainakin Astra- ja Baza-uutiskanavat.

Venäjän puolustusministeriön mukaan ilmatorjunta pysäytti ja tuhosi yön aikana 82 ukrainalaista miehittämätöntä ilma-alusta. Venäjän puolustusministeriö ei perinteisesti raportoi mitään Venäjän federaatioon hyökänneiden miehittämättömien ilma-alusten kokonaismäärästä tai hyökkäyksen seurauksista.

Ukrainan pääesikunta vahvisti, että Afipskin öljynjalostamon kaasunkäsittely-yksikköön tosiaan osui Ukrainan asevoimien laukaisema taistelulennokki.