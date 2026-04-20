Ukraina tilaa kymmeniä tuhansia taistelurobotteja

Ukrainan puolustusministeriö on allekirjoittanut noin 210 miljoonan euron arvoiset sopimukset uusien maataistelurobottien toimituksista, kertoo Ukrainska Pravda.
Puolustusministeriön mukaan suunnitelmissa on hankkia vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla 25 000 taistelurobottia. Luku on kaksi kertaa suurempi kuin edellisvuonna.
Yhteensä sopimuksia on allekirjoitettu 19 eri yrityksen kanssa.
Ukrainan puolustusministeri Myhailo Fedorovin mukaan taistelurobotteja käytetään jo nyt rintamalla ahkerasti.
– Pelkästään maaliskuussa asevoimat suoritti 9 000 tehtävää näitä järjestelmiä käyttäen. Tavoitteena on kasvattaa robottien osuutta etulinjan logistiikkatehtävistä sataan prosenttiin, Fedorov kertoo.
Fedorov sanoo, että vielä puoli vuotta sitten robottien käyttö sotilaiden evakuoimiseen taistelukentältä oli harvinaista. Nyt siitä on tullut rutiininomaista.
Yhteensä taistelurobotit ovatkin tammi-maaliskuussa suorittaneet huimat 21 500 tehtävää.
Ukrainalla on käytössä lukuisia erilaisia taistelurobotteja. Jotkut muistuttavat pienikokoisia panssarivaunuja telaketjuineen, konekivääreineen ja kranaatinlaukaisimineen. Toisten tarkoitus on taas kuljettaa haavoittuneita sotilaita tai muita tarvikkeita. Jotkut mallit kykenevät jopa miinoittamaan alueita.
Presidentti Volodymyr Zelenskyi onkin kehunut robottien merkitystä vuolaasti.
– Ihmishenkiä on pelastettu 22 000 kertaa. Robotit menivät kaikista vaarallisimmille alueille sotilaiden sijaan. Tässä on kyse huipputeknologiasta, joka suojaa kaikista tärkeintä asiaa, ihmishenkiä, Zelenskyi totesi.
Taisteluroboteista on ollut hyötyä etenkin eteläisellä rintamalla, jossa Ukraina on onnistunut vapauttamaan niiden avulla useita alueita.
Torstaina Kyiv Independent uutisoi, että Ukrainan puolustusministeriö kaavailee droonirynnäkköyksiköiden perustamista. Yksiköiden tavoitteena on yhdistää sekä taistelurobotit että droonit jalkaväen kanssa toimivaksi yhdeksi kokonaisuudeksi.