Palkkamurhaajan vapautus miellyttää sotilaita ja pelottelee vastustajia

Venäläisen palkkamurhaaja Vadim Krasikovin vapauttaminen torstaisessa suuressa vanginvaihdossa on viesti presidentti Vladimir Putinin vastustajille. Viesti on, että he eivät ole turvassa.

– Sota-aikana poliittinen maastamuutto on todellinen ongelma Putinille, sanoo Venäjän turvallisuuskoneistoon erikoistunut toimittaja-kirjailja ja Putinin vastustaja Andrei Soldatov itsenäisen Meduza-lehden haastattelussa.

– Siksi on tärkeää pystyä kotiuttamaan ihmisiä, jotka ovat osallisina Kremliä vastustavien ihmisten murhiin: ”meillä on väki ja resurssit valmiina etsimään teidät”.

Vadim Krasikov tappoi tsetseenitaistelijan berliiniläiseen puistoon elokuussa 2019. Palkkamurhan oli tilannut Venäjä, ja Krasikov vieraili ennen tapahtumaa tiiviisti sisäisen tiedustelun FSB:n erikoisjoukkojen koulutuskeskuksessa. Hänellä oli valehenkilöys, ja valehenkilöydelle myönnetty viisumi oli haettu Venäjän puolustusministeriöstä.

Saksa tuomitsi Krasikovin elinkautiseen vankeuteen.

Soldatov kertaa Krasikovin taustaa toisena tekijänä sille, miksi hänen vapauttamisensa suuressa vankienvaihdossa oli Venäjälle tärkeää ja hyödyksi.

– Putinin narratiivissa Krasikov ”likvidoi” miehen, joka oli surmannut venäläisiä sotilaita. Erikoisjoukkojen ajatusmaailmassa hän siis kosti toveriensa ja maanmiestensä puolesta. Sota-ajassa Putinille on myös erittäin tärkeää mitä hänestä erikoisjoukoissa ajatellaan. Ja univormupukuisten logiikan mukaan Krasikovin vapauttaminen näyttää siltä, että Krasikov oikeudenmukaisesti palkitaan hänen kostettuaan pyhää työtä tekevien sotilaiden puolesta.

Samansuuntaisesti Meduzalle puhui nimetön lähde Venäjän presidentinhallinnossa.

– Suurin osa venäläisistä ei piittaa yhtään siitä, keitä vaihdettiin, eikä vaihto ole sisäpoliittisesti tärkeä. Mutta Krasikov on presidentille itselleen tärkeä. Voisi sanoa, että he ovat saman firman eli FSB:n väkeä.

Meduzan lähteet kertoivat, että presidentinhallinto oli lähettänyt torstaina lojaaleille medioille ohjeet siitä kuinka käsitellä vankienvaihtoa uutisoinnissa. Krasikovista mediat saivat ohjeet painottaa, että Krasikov oli eliminoinut vihollisen kenttäkomentajan.