Filosofi ihmettelee Palestiina-protesteja: Näin vasemmisto lähti ääri-islamistien leiriin

Suomessakin kirjoillaan tunnetuksi tullut amerikkalaisfilosofi ja uskontoihin erikoistunut neurotieteilijä Sam Harris pohtii blogissaan Yhdysvaltojen huippuyliopistojen Palestiina-protesteja.

Esimerkiksi huhtikuun lopulla eräässä Columbian yliopiston Palestiina-tukimielenosoituksessa juutalaisia kehotettiin ”palaamaan” Puolaan ja Valko-Venäjälle.

Harris toteaa yliopistojen suhtautuneen Palestiina-protesteihin ”täysin riittämättömästi ja tekopyhästi”. Antisemitismiin on suhtauduttu kaksoisstandardein.

– Jos näissä yliopistoissa olisi henkilöitä, jotka vaatisivat mustien palauttamista Afrikkaan tai transihmisten kuolemaa, erotettaisiin nämä opiskelijat (professoreista puhumattakaan). Juutalaisten opiskelijoiden pääsyä kampukselle väkivalloin estäneet opiskelijat tulisi samaten erottaa.

Yliopistojen Palestiina-aktivismia rahoittaa Qatar

Harris huomauttaa öljyvaltio Qatarin rahoittaneen kymmenillä miljardeilla dollareilla Yhdysvaltojen, Kanadan ja Britannian yliopistoja. Se on rahoittanut länsiyliopistoja enemmän kuin mikään toinen maa maailmassa.

– Qatarin hallinto perustaa toimintansa Muslimiveljeskunnan teologiaan, ja yksi veljeskunnan haaroista on Hamas. Muslimiveljeskunnan näkemys juutalaisista taas on islamismin ja natsismin yhdistelmä, ja tarkoitusperiltään kansanmurhaava.

Muslimiveljeskunta taas rahoittaa amerikkalaisten muslimiopiskelijajärjestön kautta Palestiina-protesteja järjestävää Students For Justice in Palestine’a, kuten Harvard-taustainen antisemitismin kansainvälinen tutkimusinstituutti ISGAP on selvittänyt.

– Qatar myös omistaa jalkapallojoukkueita Euroopassa ja niin sanotun uutisyhtiön Al-Jazeera’n, jolla on yhtä paljon journalistista uskottavuutta kuin Russia Today’lla. Se on yksinkertaisesti islamististen valheiden suihkulähde, painottaa Harris.

Haris katsoo kyseessä olevan ”länsimaita ja erityisesti sen koulutusta vastaan kohdistuva psykologinen operaatio.”

– Islamistiset teokraatit ja antisemiitit ovat vuosikymmenten ajan rahoittaneet Lähi-idän tutkimustamme. Miksi olemme sallineet tällaisen pahaa aikovan pehmeän vallankäytön? Raha ja öljy vaikuttavat olevan edelleen vastustamattomia.

Länsimaisen vasemmiston identiteettipaniikki

Toisena syynä Harris mainitsee ”vasemmistoa vuosikymmeniä vaivanneen moraalisen identiteettipaniikin, jossa kaikki maailmankonfliktit nähdään sortajien ja sorrettujen narratiivin kautta.”

Students For Justice in Palestine-järjestö kirjoitti Hamasin 7. lokakuun terroristihyökkäyksen jälkeisenä päivänä ”kansallinen vapautuksen olevan lähellä”. Järjestö julisti kunniaa ”vastarinnallemme, marttyyreillemme ja sitkeälle kansallemme” ja katsoi kaiken ”vastarinnan” olevan oikeutettua ja tarpeellista.

Harris huomauttaa, että lausunnollaan järjestö asettui tukemaan Hamasia, joka ilmaisee ohjelmassaan päätavoitteekseen juutalaisten tappamisen ja marttyyrikuoleman.

– On varsin järkyttävää, että suurin opiskelijaprotestiliike sitten 1960-luvun erottautuu olemalla niin sekaisin siitä, mitä maailmassa todella tapahtuu, että asettuu tukemaan Hamasin kaltaista järjestöä, joka edustaa kaiken sen hävittämistä, mitä opiskelijoiden tulisi arvostaa.

Nämä vasemmisto-opiskelijat olettavat, että ”Hamasin, al-Qaedan ja peräti Isisin kaltaiset järjestöt hyökkäävät länsikohteita vastaan enemmän tai vähemmän normaaleista syistä.

– He ajattelevat näiden liikkeiden olevan kolonialismin vastaisia tai kansallisia. Ja päättelevät väkivallan äärimmäisyyden olevan länsimaiden syytä.

Kyse on vihasta läntistä sivilisaatiota vastaan

Harris huomauttaa, että ”lähes jokainen Euroopan, Pohjois-Afrikan tai Lähi-idän maa” on ajan saatossa vainonnut tai torjunut juutalaisia.

– Ilmiselvästi tarvitsevat juutalaiset oman valtionsa, jonka tulisi saada puolustaa itseään anteeksipyytelemättä.

Tästä syystä Harrisin mukaan ”sionismista” puhuminen on täysin ”haitallista”.

– Meidän tulisi puhua Israelista eli Lähi-idän ainoan demokratian oikeudesta puolustaa itseään.

Hän pitää kuitenkin antisemitismiin keskittymistä vääränä lähestymistapana.

– Paljon perustavampaa laatua oleva ongelma on viha länsimaista sivilisaatiota kohtaan, joka huokuu monista länsimaalaisista ja sen sivilisaatiosta hyötyvistä.

Harris arvioi, ettei itse asiassa juutalaisten vihaaminen ole opiskelijoiden tavoitteena.

– Jotkut heistä ovat itse juutalaisia. Mikä siis heidän käyttäytymistään selittää? He vihaavat länttä tai ajattelevat vihaavansa. Amerikkalaisessa kontekstissa he ehkä vihaavat yli kaiken valkoisuutta – ja ajattelevan rasismin synnin olevan kaiken kattava, pohtii Harris ja jatkaa:

– Israelin ja Palestiinan konfliktissa he pitävät juutalaisia valkoisina ja palestiinalaisia mustina, vaikka ainakin puolet Israelin juutalaisista on alkuperältään Lähi-idästä tai Pohjois-Afrikasta, ja lisäksi on mustia etiopianjuutalaisia, joista osa nyt sotii Israelin puolustusvoimissa.

Harrisin mukaan Palestiina-aktivismia ei käytetä ainoastaan Israelia vaan kaikkia länsiyhteiskunta vastaan.

– Ääri-islamilaiset tietävät, että enemmistö meistä, erityisesti eliittilaitoksissamme, on juopunut valkoisen miehen syyllisyydestä ja itseluottamuksen puutteesta.

Samaten he tietävät, että länsimaalaiset ovat huolissaan olevansa ”pahiksia”.

– He tietävät, että vetoamalla vain ”rasismiin”– vaikka se on perusteetonta puhuttaessa sadassa maassa nopeimmin kasvavasta uskonnosta eli islamista – jyrää tämä sana kaikki argumentit poliittisen kentällä vasemmalla laidalla huolimatta siitä, kuinka typerä käsitteen viljelijä olisi.

”70 prosenttia palestiinalaisista hyväksyy itsemurhaiskut siviilejä vastaan”

Lisäksi Harrisin mukaan nämä islamistit tietävät, että ”lastemme on erittäin helppoa uskoa, että olemme ja olemme aina olleet pahoja”.

– He ovat manipuloineet läntisiä yhteiskuntia vuosikymmeniä. Ja heitä ovat vuosikymmenten ajan tässä auttaneet vasemmistolaisten hyödyllisten idioottien kohortit.

Kirjoittaja toki muistuttaa, etteivät kaikki palestiinalaiset tue Hamasin fanaatikkoja. Monet palestiinalaiset ovat käytännössä hallintonsa panttivankeja.

– Mutta se ei päde kaikkiin palestiinalaisiin ja todennäköisesti ei edes enemmistöön. Esimerkiksi sairaalloisen moni palestiinalainen on aina kannattanut siviilejä vastaan kohdistuvia itsemurhaiskuja – noin 70 prosenttia. Hamasin ja Hizbollahin kaltaisten terroristijärjestön kannatus on 40–60 prosentin välillä. Joten kyse ei ole pienestä määrästä radikaaleja.

– Niin kauan kuin liberaalit ovat hämillään ääri-islamilaisuuden edessä, kasvaa länsimaissa oikeistoautoritarismin houkutus. Meidän tulee tehdä kaikkemme se välttääksemme.