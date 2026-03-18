”Palauttaako Antti Lindtman SDP:n YYA-aikaan?”

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) pohtii blogissaan, onko SDP:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja palaamassa niin sanotusti vanhaan aikaan.

Heinosen mukaan entinen pääministeri Sanna Marin uudisti SDP:n puheenjohtajana puolueensa linjaa ”raikkaasti ja reippain ottein” ja vei puolueen lopulta Nato-jäsenyyden taakse.

– Marin laittoi puolueensa yhtenäiseen ruotuun ja asettumaan suoraan riviin lopulta myös Nato-jäsenyyden tueksi. Lopulta Natoa kannattivat ja jäsenyydestä ilman rajoituksia äänestivät myös puolueen ikiaikaiset USA-kriitikot Erkki Tuomiojasta Kimmo Kiljuseen, Heinonen kirjoittaa.

Heinosen mukaan SDP:n linja näyttää muuttuneen nykyisen puheenjohtajan Antti Lindtmanin kaudella.

Esimerkkinä hän nostaa esiin kansanedustaja Kimmo Kiljusen (sd.) Iltalehdessä julkaistun kirjoituksen. Kiljusen mukaan ”Suomen kytkemistä täystuhoaseisiin ei voida pitää missään oloissa kansakunnan etujen mukaisena”, eikä Suomi hänen mukaansa ”kanna vastuuta Naton/Yhdysvaltojen ydinpelotteesta, koska ei ole koskaan päätöksentekijä asiassa”.

Heinosen mukaan Kiljusen väitteet eivät vastaa sitä, mihin Suomi Nato-jäsenyydellään sitoutui.

– Suomihan nimenomaan liittyi pääministeri Sanna Marinin johdolla Natoon ja teki sen vielä ”täysin oikeuksin ja velvollisuuksin”. SDP ja Marinhan siis nimenomaan kytki Suomen Nato-päätöksellä, Kiljusen sanoja käyttäen, ”täystuhoaseisiin” ja eli Naton ydinasepelotteeseen.

Sanna Marin eri linjoilla kuin Antti Lindtman

Timo Heinonen painottaa, että Naton ydinasepelote on koko liittokunnan turvallisuuden perusta ja sen tarkoitus on estää sotilaallinen aggressio liittokuntaa vastaan. Heinonen korostaa, ettei Suomessa ole hänen mukaansa kyse ydinaseiden tavoittelusta omalle alueelle, vaan siitä, että myös ydinasesuoja toimisi poikkeusoloissa täysimääräisesti.

Heinonen muistuttaa myös Sanna Marinin todenneen toukokuussa 2022, ettei Suomi aktiivisesti hae ydinaseita tai tukikohtia alueelleen, mutta mahdollisuuksia ei hänen mukaansa pidä sulkea ennakolta pois.

Kiljunen myös kirjoitti IL:ssä, että ”Pohjolan ydinaseettomuus on vankalla pohjalla ja kansainvälisesti tunnustettu asia”.

Heinonen torjuu tämänkin näkemyksen. Hänen mukaansa muissa Pohjoismaissa ole lainsäädännöllisiä rajoitteita Naton ydinasesuojalle.

Bloginsa lopussa Heinonen kysyy, mihin suuntaan Antti Lindtman on viemässä SDP:tä.

– YYA-aikaan vai suomettumisen menneisyyteen? Mene ja tiedä, hän pohtii.

– Olen vakuuttunut, että demarit eivät tule näitä nyt tehtäviä muutoksia kumoamaan, jos vielä valtaan palaavat. Kaikki vastuulliset ulko- ja turvallisuuspolitiikan tuntijat tietävät, mitä nyt pitää tehdä ja mitä tehdään.

