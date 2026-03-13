”Voisiko joku demareista avata ajatteluanne?” – Keskustassa ihmetellään toimintaa

Kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) toivoo SDP:n selventävän ajatteluaan ydinasekiistassa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ehdotti perjantaina tasavallan presidentin Alexander Stubbin ja puoluejohtajien tapaamisessa ydinaselainsäädännön käsittelyyn parlamentaarista työryhmää.

Se tarkoittaisi Demokraatin mukaan hallituksen ydinenergialain muutosta koskevan valmistelun keskeyttämistä keväällä ja alkukesästä kokoontuvan ryhmän työskentelyn ajaksi. Hallituksen esitysluonnoksessa ydinenergialaista poistettaisiin kaikki ydinaseita koskevat rajoitukset.

– Voisiko joku demareista avata ajatteluanne? Jos kantanne on vahva ja selkeä, miksi tarvitsette uuden valmisteluprosessin sen sijaan, että puolustaisitte tätä kantaa eduskunnassa jo nyt, Jouni Ovaska tiedustelee X-palvelussa.

– Eli halutaanko täysin erilaista politiikkaa vai ainoastaan erilaista päätöksentekoprosessia?

Suomenmaa kertoo, että keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan keskustalle sopii Petteri Orpon (kok.) hallituksen esittämä etenemistapa ydinasekiistassa, eli ajatus Suomen ydinasepolitiikan linjaamisesta ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon päivityksessä.

Siten lainsäädännölliset esteet poistetaan, mutta poliittisella yhteisellä sitoumuksella suljetaan pois ydinaseiden sijoittaminen Suomeen rauhan aikana.