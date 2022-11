Pakkovärvättyjen raivo repesi videolla – ”valehtelivat päin naamaa”

Venäjän Tomskin alueella mobilisoidut sotilaat ovat julkaisseet sosiaalisessa mediassa videon (jutun alla), joka näyttää sotilaiden valittavan vihaiseen sävyyn, kuinka heille valehdeltiin heistä muodostettavan yksikön sijoituspaikasta ja tehtävistä.

Muun muassa venäläismedia Baza on jakanut videon Twitterissä.

WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämällä videolla esiintyvä sotilas kertoo, että he ovat olleet koulutuskeskuksessa 26. lokakuuta lähtien pakkovärväyksen jälkeen.

– Meidän v…n upseerimme valehtelivat meille päin naamaa, että kuuluisimme aluepuolustusjoukkoihin. Eversti ilmestyi äsken paikalle ja sanoi, että hän ei ole kuullut tällaisesta aiemmin, sotilas sanoo vihaisesti kiroillen.

Aiemmin ilmoitetun sijaan miehet lähetetään Ukrainan rintamalle etulinjaan normaalina hyökkäystehtäviä suorittavana jalkaväkiyksikkönä.

– Meille ilmoitettiin asiasta vasta nyt. Emme ole edes nähneet rynnäkkökivääreitä, sotilas jatkaa ryöpytystään.

– Menimme tänään harjoituskentälle harjoittelemaan käsikranaattien heittämistä. He sanoivat, että ”kranaatteja ei ole”. Me emme saaneet edes bussikyytiä takaisin ja kävelimme 10 kilometrin pituisen matkan. Miten h……..ä meidän pitää mennä taistelukentälle näiden upseereiden kanssa. He hylkäävät meidät saman tien ukrainalaisten armoille.

Verkkouutiset kertoi aiemmin Moskovan alueella mobilisoitujen tuohtuneiden venäläissotilaiden ja upseerin välisestä väkivaltaiseksi yltyneestä välikohtauksesta, jossa kovaan ääneen solvauksia lateleva sotilas menetti hermonsa ja löi upseeria nyrkillä rintaan.

Hermonsa menettänyt sotilas kertoi joukon olevan tyytymätön heille annettuun koulutukseen ja varusteisiin. Hän syytti upseeria siitä, että heille ei ole järjestetty tarpeeksi muun muassa ampumaharjoituksia.

More mobilized Russian soldiers getting angry about their situation. They were told they would be part of defensive forces, while now they are being prepared as offensive infantry. pic.twitter.com/V99bLAEBkr

Brothers morale high: Mobilized man from Tomsk shared this video in the comments of the governor of the Tomsk region Vladimir Mazur. The man, who was drafted in mid-October, is complaining about being lied to about the purpose of their unit, which will be sent to the frontline. pic.twitter.com/P6IMxLmTHH

— Dmitri (@wartranslated) November 18, 2022