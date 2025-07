Päivi Räsänen vihreiden Sofia Virralle: Me kaikki olemme syntisiä

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) vastaa vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran sosiaalisessa mediassa esittämiin väitteisiin. Virta julkaisi aiemmin Facebookissa videon, jossa ihmetteli Räsäsen tarvetta vihata seksuaalivähemmistöön kuuluvien ihmisten tapaa rakastaa.

Antamassaan vastineessa Räsänen painottaa, ettei vihaa kenenkään rakkautta eikä mitään vähemmistöä.

– Kaikki ihmiset ovat Jumalalle rakkaita. Ja kaikki ovat arvokkaita jumalan kuviksi luotuina. Mutta me kaikki olemme syntisiä. Ja jos synti-käsitettä ylipäänsä käytetään, silloin Jumala on se, joka määrittelee mikä on syntiä ja mikä ei, Räsänen kirjoittaa julkisessa Facebook-kirjoituksessaan.

Hänen mukaansa Raamatun opetukset eivät nouse vihasta vaan rakkaudesta.

– Sillä Jumala on rakkaus ja tämä rakkaus näkyi kaikkein kirkkaimmin siinä, että Jeesus sovitti ristinkuolemallaan meidän kaikkien syntimme, antoi henkensä meidän puolestamme. Jotta voisimme saada yhteyden rakastavaa Jumalaan.

– Tätä kaikkea toivon sinulle, samoin kuin kaikille niille vähemmistöille, joista puhut, Räsänen päättää.