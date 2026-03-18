Päiväkotiin murtauduttiin, kymmenien henkilötiedot vaarassa

Käytöstä poistettu päiväkotikiinteistö joutui murron kohteeksi Turussa. Asiasta kertoo Turun kaupunki. Kiinteistöön murtautuneet pääsivät käsiksi henkilötietoja sisältäviin materiaaleihin.

Kaupungin tiedotteen mukaan murto on tapahtunut perjantain 6. maaliskuuta ja tiistain 10. maaliskuuta välisenä aikana. Murtautuminen havaittiin keskiviikkona 11. maaliskuuta. Tapauksesta on tehty rikosilmoitus poliisille. Lisäksi asiasta on tehty ilmoitus tietosuojaa valvovalle viranomaiselle.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kiinteistöön murtautuneet ovat päässeet käsiksi arkistoitaviin materiaaleihin, jotka ovat sisältäneet muun muassa lasten ja aikuisten henkilötietoja. Lasten paperit olivat yli 12 vuotta vanhoja ja odottivat siirtoa kaupungin arkistoon.

– Arviomme on, että mahdollinen henkilötietojen tietoturvaloukkaus kohdistui useisiin kymmeniin asiakkaisiin ja työntekijöihin, kertoo varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja Vesa Kulmala tiedotteessa.

Arkistoitava materiaali sisälsi esimerkiksi vanhoja työvuoroluetteloita ja lasten asiakirjoja, joiden kohdalla on ikuinen arkistointivelvoite. Asiakirjojen joukossa oli myös salassa pidettäviä tietoja muun muassa terveyttä koskevia tietoja sekä varhaiskasvatussuunnitelmia ja työsopimuksia.

Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole näyttöä siitä, että tietoja olisi todella katsottu tai käytetty.

Toiminta kiinteistössä päättyi helmikuun lopussa. Henkilötietoja sisältäneet kansiot olivat rakennuksen kellarikerroksen varastohuoneessa, mutta ne on nyt siirretty pois kiinteistöstä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Toiminta oli kiinteistössä jo loppunut ja muutto suoritettu, mutta arkistokansiot odottivat vielä siirtoa muualle, koska vanhasta kiinteistöstä ei saanut tuoda uuteen kiinteistöön puhdistamatonta paperia. Vaikuttaa siltä, että papereita on levitelty ja tuhottu, mutta ei viety pois kiinteistöstä, Kulmala toteaa.

Nykyään lasten ja oppilaiden tiedot säilytetään sähköisissä asiakastietojärjestelmissä.

Murron kohteeksi joutunut kiinteistö on Kaerlan vanha päiväkoti. Mikäli olet ollut asiakkaana, työsuhteessa tai työharjoittelussa Kaerlantien päiväkodissa 2000–2012 välisenä aikana ja haluat tietää, koskeeko loukkaus sinun tietojasi, voit olla sähköpostitse yhteydessä lapsetjanuoret(at)turku.fi. Asiakirjoja säilytetään palvelukokonaisuudessa 1. huhtikuuta 2026 asti, jonka jälkeen ne arkistoidaan ja tarpeettomat asiakirjat tuhotaan.