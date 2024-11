Päiväkodista rintamalle: Natalia tuhosi Venäjän risteilyohjuksen

Venäjä toteutti aamulla 17. marraskuuta massiivisen ilmahyökkäyksen eri puolille Ukrainaa. Yhteensä seitsemän ihmistä sai surmansa Mykolajivissa, Nikopolissa, Odessassa ja Lvivissa. Ilmaiskujen seurauksena myös Puola hälytti ilmaan hävittäjäkoneita.

Venäjän arvioidaan laukaisseen noin 120 ohjusta ja 90 räjähdedroonia. Kohteena oli Ukrainan energiainfrastruktuuri, jota Kreml pyrkii vaurioittamaan ennen talvipakkasia. Ukrainan ilmavoimat kertoi torjuneensa 102 ohjusta ja 42 droonia.

Ukrainan liikkuvat ajoneuvopartiot osallistuivat räjähdedroonien tuhoamiseen. Ohjuksia torjuttiin myös olalta laukaistavilla 9K38 Igla -ilmatorjuntaohjuksilla.

Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andriy Yermak jakoi viestipalvelu X:ssä videon eräästä onnistuneesta torjuntatehtävästä. Julkaisulla näkyy, kuinka aiemmin lastentarhanopettajana työskennellyt Natalia Grabartshuk oli asemissa pientalovaltaisen alueella sijaitsevan rakennuksen katolla.

Naissotilas laukaisi Igla-ohjuksen, joka osui kohteeseensa muutamaa sekuntia myöhemmin. Hänen ilmoitettiin tuhonneen venäläisen risteilyohjuksen.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Natalia Grabartshuk käytti asejärjestelmää taistelutehtävässä. Hänen kerrotaan saaneen viiden kuukauden sotilaskoulutuksen.

🪖Ukrainian servicewoman shoots down Russian missile with Igla MANPADS during today's massive attack

🔹The video was published by the head of the Office of the President of Ukraine @AndriyYermak with the caption:

"Mrs. Natalia, you are incredible".

ℹ️ The woman's name is… pic.twitter.com/RhsyzQUNRs

— UATV English (@UATV_en) November 17, 2024