”Pahaenteistä” – Venäjältä outo väite ydinvoimalasta

Venäjän puolustusministeriö esittää erikoisia väitteitä Zaporižžjan ydinvoimalasta. Puolustusministeriön tiedottaja, kenraaliluutnantti Igor Konashenkovin mukaan Ukraina suunnittelee ”provokaationa” jonkinlaista lavastettua hyökkäystä voimalaitokselle.

– Venäjää tullaan syyttämään tästä ihmisen aiheuttamasta katastrofista, Konashenkov sanoi tiedotustilaisuudessa.

Asiasta Twitterissä kertova Economistin ulkomaankirjeenvaihtaja Oliver Carroll kutsuu puheita ”pahaenteisiksi”. Tällaisten venäläislausuntojen on aiemmin tulkittu merkitsevän sitä, että Venäjä itse suunnittelee jonkinlaisia toimia.

Ukraina on arvostellut Venäjää ankarasti joukkojen ja kaluston sijoittamisesta ydinvoimalan alueelle. Ukrainalaisten mukaan Venäjä käyttää voimalaa käytännössä suojakilpenä omille iskuilleen. Zaporižžja on ollut myös paljon esillä Venäjän propagandassa.

Arvostettu amerikkalainen ISW-ajatushautomo totesi hiljattain Ukrainan tilanneraportissaan Venäjän tulittaneen toistuvasti Ukrainan hallussa olevaa Nikopolin kaupunkia asemista, jotka sijaitsevat todennäköisesti voimalan alueella. ISW:n mukaan Venäjä käyttää ydinkatastrofilla uhkailua heikentääkseen lännen halua tukea Ukrainan vastahyökkäystä.

