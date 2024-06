Osuiko Ukraina taas? Krimiltä nousee massiivinen savupatsas

Venäläinen tukikohta on taas liekeissä miehitetyllä Krimillä.

Tulipalo on paikannettu Tshaudan niemelle. Se sijaitsee aivan Krimin itäpäässä vain muutaman kymmenen kilometrin päässä Krimiä ja Venäjää yhdistävästä Kertsinsalmen sillasta.

Palosta kerrottiin ensin suositulla Krymsky Veter -kanavalla Telegramissa. Krimiin keskittyviä tietoja julkaisevalla kanavalla on jaettu alta löytyvä videopätkä, johon on koottu kuva alueelta nousevasta massiivisesta savupatsaasta ja Radio Free Europen satelliittikuvia. Palo näkyy Planet Labsin kuvissakin.

Palon syy on hämärän peitossa. Ukrainalaisista tai venäläisistä lähteistä ei ole kantautunut ainakaan toistaiseksi mitään tietoja ohjus- tai lennokki-iskuista. Virallinen Venäjä on tavallisesti tiedottanut Ukrainan iskujen aikaan ilmatorjunnan väitetyistä onnistumisista.

Kuvat jakaneen tutkivan toimittaja Mark Krutovin mukaan kohteena ollutta tukikohtaa on käytetty tunnetusti Venäjän pommilennokkien laukaisupaikkana.

Fire on Cape Chauda in occupied Crimea, first reported by @krymrealii (https://t.co/9YYwetg6CB), is visible on @planet LR satellite image from June 25. Cause unclear; no drone or rocket attacks reported. This site is known for Shakhed/Geran loitering munitions launches. https://t.co/Gmv4Kw3txd pic.twitter.com/miWfylKUE6

— Mark Krutov (@kromark) June 26, 2024