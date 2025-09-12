Ostovoima kasvaa – ”Hyvä esimerkki vihervasemmiston ja keskustaoikeiston eroista”

Kansanedustaja Timo Heinosen (kok.) mukaan tuoreet luvut palkansaajan ostovoiman kehityksestä ovat osoitus siitä, että hallituksissa ja niiden politiikassa on eroja.
Hän viittaa Veronmaksajain keskusliiton julkaisemiin lukuihin, joiden mukaan palkansaajan ostovoima kasvaa vuosina 2024-2026 noin seitsemän prosenttia. Taustalla on etenkin Petteri Orpon (kok.) hallituksen tekemät kevennykset ansiotulojen verotukseen. Verkkouutiset kertoi ostovoiman kehityksestä tässä jutussa.
Samasta tilastosta ilmenee, että edellisen hallituksen eli Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikana [2021–2023] palkansaajan ostovoima romahti suunnilleen saman verran.
– Tässä hyvä esimerkki eroista vihervasemmistolaisen ja keskustaoikeistolaisen hallituksen välillä, Timo Heinonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Keskituloisen palkansaajan nettopalkan ostovoima oli korkean inflaation jäljiltä vuonna 2023 yli kuusi prosenttia matalampi kuin vuonna 2020. Palkan ostovoima oli edellisen kerran ollut matalampi 15 vuotta aiemmin vuonna 2008.
Veronmaksajain keskusliiton mukaan ostovoima on kasvanut vuoden 2023 jälkeen vahvasti, kun kuluttajahintojen nousuvauhti on hidastunut, ansiotaso noussut ja palkkaverotus keventynyt. Kuluvana vuonna keskituloisen palkan ostovoima on kuitenkin yhä yli kaksi prosenttia matalampi kuin huippuvuonna 2020.