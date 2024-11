Ostitko alennustuotteen? IL: Hinta saattoi olla vedätystä

Moni suomalainen on tottunut etsimään hyviä tarjouksia täyshintaisen tuotteen ostamisen sijaan. Erityisesti loppuvuodesta erilaiset alennuskampanjat tatrjoavat tähän oivan tilaisuuden. Tai ainakin tällaisen vaikutelman voi helposti saada. Iltalehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan tarjoushinnat saattavatkin olla vedätystä.

Vuoden 2022 toukokuusta lähtien kaupoilla on ollut velvollisuus ilmoittaa alennustuotteiden alin hinta edellisten 30 päivän ajalta. Sääntelyn tarkoituksena on estää myyjiä nostamasta hintoja keinotekoisesti juuri ennen alennusmyyntejä, jotta ilmoitetut alennusprosentit eivät antaisi väärää kuvaa todellisesta säästöstä.

Ruotsalainen hintavertailusivusto Prisjakt kertoo IL:n mukaan havainneensa, että osa myyjistä kiertää uutta sääntöä nostamalla hintoja aiemmin kuin 30 päivää ennen alennuskauden alkua. Prisjaktin analyysin mukaan yhä useampien tuotteiden hinnat kohoavat lokakuussa, erityisesti Black Friday -alennusmyyntien alla.

Hintaopas, Prisjaktin suomalainen vastine, on huomannut saman ilmiön. Lokakuussa 29 prosentissa Hintaoppaan seuraamista tuotteista hintaa nostettiin, ja 13 prosentissa tuotteista korotus oli yli 10 prosenttia.

– Kyllä, tämänkaltaista toimintaa on esiintynyt jonkin verran. Hintoja on nostettu ennen lain edellyttämää 30 päivän tarkastelujaksoa, ja hintoja on pidetty korkealla tarkastelujakson ajan, jotta alennusprosentit saadaan mahdollisimman suuriksi, Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett kertoo IL:lle.

Hintaoppaan tuoreen selvityksen mukaan vain hieman yli puolet suomalaisista verkkokaupoista ilmoittaa lain vaatiman alimman hinnan selkeästi. Tavalliselle kuluttajalle tilanne on hankala.

– Ilmoittelussa on edelleen suuria puutteita ja hyvin moninaisia käytäntöjä, mikä tekee aidosti hyvien alennusten tunnistamisesta kuluttajalle vaikeaa, Matinvesi-Bassett toteaa.