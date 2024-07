”George Orwellin 1984 ei ole ohjekirja, Yle”

Yle on poistanut Yle Areena-palvelustaan yhden Kyllä isä osaa-televisiosarjan jaksoista. Poistettu jakso on ollut sarjan 12. jakso ”Matkalla”. Asiasta kertoi ensin Iltalehti.

Ylen edustaja perusteli IL:lle poistopäätöstä sillä, että sarjassa käytetyt rasistiset ilmaukset eivät sovellu nykyaikaan.

Sosiaalisessa mediassa poistopäätös on hämmästyttänyt, koska samalla sarjan muiden jaksojen järjestysnumeroita on muutettu. Kyllä isä osaa -sarjaa tehtiin vuosien 1994–1995 aikana yhteensä 30 jaksoa. Nyt kun sarjan 12. jakso on poistettu, kaikkien seuraavien jaksojen järjestysnumero on siirtynyt yhdellä taaksepäin.

Yle on poistanut myös esimerkiksi 1980-luvun lopulla esitetyn Hymyhuulet-sketsisarjan palvelustaan.

Toiminta ihmetyttää kansanedustaja Tere Sammallahtea (kok.).

– Yle ei vain sensuroi Kyllä isä osaa-sarjaa, vaan haluaa jaksojen määrää manipuloimalla HÄVITTÄÄ ”ongelman” todellisuudesta, Sammallahti kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän jatkaa, että George Orwellin Vuonna 1984-kirjan totuusministeriössä työskennellyt päähahmo Winston Smith teki työkseen samaa.

– Se ei ole ohjekirja, Yle!, Sammallahti kirjoittaa.

Sammallahti näkee toiminnassa muitakin epäkohtia.

– Kaiken muun woketuksen lisäksi Ylellä aivopestään työntekijöitä poliittisella vasemmistoideologialla (antirasismi). Samoin toimitus ottaa aktivisteilta vastaan ”toiveita”, eli luovuttaa valtaa toimituksen ulkopuolelle. (Journalistin ohje 2), Sammallahti kirjoittaa.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut kuvakaappauksia Ylen työntekijöille järjestetyistä koulutuksista. Niissä on koulutuksen ohjeistuksen mukaan neuvottu, kuinka antirasismi saadaan sisällytettyä omaan työhön tai millaisia kehoja saa näkyä mediassa ja miten niihin suhtaudutaan.

– Mitä siellä tapahtuu (Ylen vastaava päätoimittaja) Jouko Jokinen ja (Ylen toimitusjohtaja) Merja Ylä-Anttila?, Sammallahti kysyy.

