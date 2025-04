Venäjän valtaamat alueet vähenevät

Venäjän hyökkäyksen eteneminen Ukrainassa on hidastunut. Tahti on hidastunut tasaisesti jo marraskuusta alkaen, havainnoi Institute for the Study of War (ISW). Ajatushautomon mukaan tämä johtuu siitä, että Ukrainan vastahyökkäykset varsinkin Itä-Ukrainassa ovat osoittautuneet tehokkaiksi.

ISW esittää arvion tueksi sekä oman että Britannian puolustusministeriön laskelmat Venäjän joukkojen valtaamista neliökilometreistä. Puolustusministeriö arvioi, että Venäjä valtasi marraskuussa runsaat 700 neliökilometriä, joulukuussa vajaat 400, tammikuussa runsaat 300, helmikuussa 200 ja maaliskuussa noin 150 neliökilometriä. ISW arvioi tahdin vähän tasaisemmaksi: marraskuussa runsaat 600, joulukuussa vajaat 600, tammikuussa runsaat 400, helmikuussa noin 350 ja maaliskuussa noin 200 neliökilometriä Ukrainalta vallattuja alueita.

Samaan kiinnittää huomiota myös ajatushautomo Atlantic Council. Se tosin huomauttaa, että hidastumisen syynä tai seurauksena voi olla se, että Venäjä ryhmittää joukkojaan uudelleen. Tämä voi tarkoittaa uuteen suurhyökkäykseen valmistautumista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi viitasi tähän maaliskuun lopussa: tiedustelutietojen mukaan Venäjä valmistautuu hyökkäämään pian Sumyn, Harkovan ja Zaporižžjan suunnilla. Venäjän viivytellessä tulitaukoneuvottelujen kanssa uusi hyökkäys voi viitata sen intressiin vahvistaa omaa neuvotteluasemaansa ja painostaa Ukrainaa, arvioi Atlantic Council.