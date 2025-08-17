Örebrossa murhaa juhlittiin ilotulituksin – poliisi vahvistaa läsnäoloaan

Örebron perjantainen moskeija-ampuminen yhdistettiin nopeasti kaupungin eskaloituneeseen jengikonfliktiin, ja nyt Dagens Nyheter uutisoi murhassa olleen kyse kostosta. Yksi mies kuoli ja toinen haavoittui kaupungin moskeijan ulkopuolella tapahtuneessa ammuskelussa. Molemmilla miehillä uutisoidaan olleen yhteyksiä paikalliseen rikollisverkostoon.

Örebrossa on useita jengejä, ja ryhmät ovat viime kuukausina ajautuneet väkivaltaiseen konfliktiin. DN:n mukaan moskeija-ampuminen olisi ollut kosto toukokuussa 2022 tapahtuneesta kaksoimurhasta, josta perjantain ammuskelussa kuollut 25-vuotias oli pitkään epäiltynä.

Lehden mukaan perjantain ammuskelua on juhlittu Örebrossa näyttävästi. Poliisi sai lauantaiaamuna useita hälytyksiä kaupungin läntisistä osissa paukutelluista raketeista, ja ilotulitteiden jäänteitä on muun muassa löydetty läheltä yhden toukokuun 2022 murhauhrin hautapaikkaa.

Örebron poliisi vahvistaa nyt läsnäoloaan jengirikollisuuteen yhdistetyissä kaupunginosissa, DN kertoo