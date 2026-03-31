Oppilas vahingoitti koulussa opettajaa teräaseella

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Porvoon Huhtisen koulussa tiistaina aamupäivällä tapahtunutta väkivallantekoa. Poliisille tulleen ilmoituksen mukaan koulun oppilas vahingoitti opettajaa teräaseella.

Poliisi sai hälytyksen hätäkeskuksen kautta kello 10 jälkeen. Teko tapahtui luokkahuoneessa, eikä siitä poliisin mukaan aiheutunut vaaraa luokkahuoneen ulkopuolelle tai muulle koulun toiminnalle. Tilanne saatiin poliisin tiedotteen mukaan nopeasti rauhoitettua.

Poliisin mukaan tutkinta on vasta alkuvaiheessa. Viranomaiset selvittävät parhaillaan tapahtumien tarkkaa kulkua sekä mahdollisia motiiveja.

Poliisi tiedottaa asiasta lisää tutkinnan edetessä.