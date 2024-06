Opiskelija-asuntojen käyttöasteet kivunneet ennätyslukuihin

Opiskelija-asuntojen käyttöasteet ovat viime vuodet takoneet ennätyslukuja, käy ilmi Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n keräämästä tilastotiedosta.

Mukana vertailussa on 12 opiskelija-asuntoyhteisöä, joilta on saatavissa yhtenäinen tilastosarja vuodesta 2016.

Vuonna 2022 käyttöaste kipusi koronavuosien alhon jälkeen ennätystasolle. Uusi ennätys taottiin jo seuraavana vuonna. Vuonna 2023 käyttöasteiden asuntopaikkamäärillä painotettu keskiarvo oli 96,38 prosenttia, kun vuonna 2022 se oli 95,87 prosenttia.

– Luku on kova ottaen huomioon, että koko vuoden käyttöasteessa näkyy syksyn kysyntäpiikin ohella myös alkukesän hiljaiset ajat. Mukana on kasvukeskusten lisäksi monia pienempiä opiskelupaikkakuntia, Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu kertoo tiedotteessa.

– Opiskelija-asuntotoiminnassa on tiheän asukasvaihtuvuuden takia vielä lisähaastetta muuhun asunnonvuokraukseen nähden. Kun asukkaat muuttavat tiuhaan, jos väliin jää vähänkin tyhjäkäyttökuukausia, se näkyy nopeasti käyttöasteessa, hän jatkaa.

Viime vuodet ovat olleet opiskelija-asuntokentälle myrskyisiä. Korona-aikana kansainvälisten opiskelijoiden määrä heittelehti lukukaudesta toiseen. Vuonna 2017 opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin, mikä vähensi kiinnostusta soluasumiseen. Samana vuonna EU/ETA-alueen ulkopuolelta saapuvilta tutkinto-opiskelijoilta alettiin periä lukuvuosimaksuja, mikä aluksi vähensi tulijoiden määrää. Sittemmin kansainvälisten opiskelijoiden määrä on kivunnut uusiin ennätyksiin.

– Korkeiden käyttöasteiden takana on monta tekijää. Asuntokanta vastaa entistä paremmin kysyntää, ja samalla inflaatio on kurittanut opiskelijan toimeentuloa. Aloituspaikkoja on lisätty ja siirtymiä toiselta asteelta on sujuvoitettu, jolloin opiskelijoita on yhä enemmän ja useampi on ensiasuntoa etsivä nuori. Lisäksi kansainvälisten opiskelijoiden määrä heijastuu melko suoraan opiskelija-asuntojen kysyntään, Lehtoruusu arvioi.