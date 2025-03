Operaatio on lähellä loppuaan – Ukraina vetäytyy Kurskista

Venäjän puolustusministeriö ilmoittaa maan asevoimien ottaneen haltuunsa useita Ukrainan hallussa olleita paikkakuntia Kurskin alueella.

Ukrainan joukot etenivät alueelle viime vuoden elokuussa toteutetussa yllätysiskussa, mutta ovat joutuneet kovan paineen alle viime kuukausien aikana. Taisteluissa tapahtui noin viikko sitten käänne Venäjän aloitettua laajamittaisia hyökkäyksiä useista eri suunnista.

Ukrainan asevoimien komentaja, kenraali Oleksandr Syrskyi vakuutti maanantaina, etteivät Kurskiin sijoitetut sotilaat ole vaarassa jäädä saarroksiin. Kremlin kerrotaan kärsineen hyökkäyksissä mittavia tappioita. Venäläisjoukot menettivät pelkästään Pljokhovon kylän lähellä jalkaväkipataljoonan verran sotilaita neljän vuorokauden aikana.

Ukrainan tilanne alkoi kuitenkin käydä yhä tukalammaksi huoltoyhteyksien jouduttua jatkuvien räjähdelennokki-iskujen kohteeksi.

Rintamalta julkaistujen geopaikannettujen videoiden perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että Ukraina on vetämässä joukkojaan Kurskista takaisin rajan yli. Alueesta pyrittiin pitämään kiinni, sillä sen toivottiin antavan Ukrainalle pelimerkin tulevissa rauhanneuvotteluissa.

Kurskin operaation loppuun viittaa se, että venäläisjoukkojen on nähty etenevän useisiin kyliin ja paikkakuntiin ilman merkittävää vastarintaa. Asiantuntijoiden mukaan Ukraina näyttää tehneen strategisen vetäytymisen Kurskista, vaikka asiaa ei ole vielä virallisesti vahvistettu.

Venäläinen oppositioaktivisti ja sotilasanalyytikko Ruslan Leviev toteaa venäläisjoukkojen edenneen Sudzhan kaupungin keskustaan.

– Kaupunki vallattiin lähes ilman taistelua. Ukrainalaisjoukot ovat lähdössä pois Kurskin alueelta, Leviev kirjoittaa Bluesky-viestipalvelussa.

The tweet aged quickly. Russian forces have taken control of the city of Sudzha. The city was captured almost without a fight. Ukrainian troops are leaving the Kursk region.

In short, it all started when Sverdliikove was lost, and FPV support was located more inside Ukraine. Russia took hold of the border area west of Sudzha and started penetrating AFU lines north of Sudzha. Russia has now taken control over Yuzhnyi, Ivanivskii, Martynovka,,… pic.twitter.com/SUqSUs52JP

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 12, 2025