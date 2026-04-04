Venäjä iski kauppahalliin, viisi kuollut

Ainakin viisi ihmistä on kuollut Venäjän iskettyä droonilla Nikopolissa sijaitsevaan kauppahalliin. Ukrainan valtion hätäpalvelu kertoo asiasta viestipalvelu Telegramissa.
Isku tapahtui kello lauantaiaamuna kello 9.50. Isku sytytti kauppahallissa tulipalon ja vaurioitti lukuisia myyntipisteitä.
Kuolonuhrien lisäksi iskussa loukkaantui 21 ihmistä, joista kolmen vammat ovat vakavia. Heidän joukossaan on pelastuslaitoksen mukaan 14-vuotias tyttö.
Paikallinen uutiskanava Nikopol News kertoo, että loukkaantuneilla on sirpale- ja palovammoja.
Hätäpalvelun mukaan paikallinen pelastuslaitos onnistui saamaan tulipalon hallintaansa sekä kuljetettua loukkaantuneet jatkohoitoon.
Ukrainan valtakunnansyyttäjä taas kertoo Telegramissa, että syyttäjänvirasto on aloittanut asiassa sotarikostutkinnan.
Nikopolin kaupunki sijaitsee entisen Kahovkan tekojärven pohjoisrannalla, joka tyhjeni Venäjän tuhottua Kahovkan padon kesäkuussa 2023. Järven vastarannalla sijaitsevat Enerhodarin kaupunki ja Zaporizhzhian ydinvoimala, jotka ovat olleet venäläisten miehitysjoukkojen hallinnassa sodan alusta lähtien.
Rintamalinjan läheisyyden ansiosta Venäjä on onnistunut iskemään Nikopoliin useita kertoja sodan aikana.