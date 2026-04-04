Kriisi Venäjän ilmatorjunnassa: Ohjukset ovat lopussa

Myöskään Iskander-ohjusta ei voi enää laskea täsmäaseeksi, koska se voi mennä jopa kilometrin ohi kohteestaan, kirjoittaa venäläinen sotakirjeenvaihtaaja.
Pantsir-S1-järjestelmä Venäjän puolustusministeriön katolla. AFP / LEHTIKUVA / ALEXANDER NEMENOV

Yksi tunnetuimmista venäläisistä sotabloggareista Vladimir Romanov myöntää Telegramin Romanov Light-kanavallaan, että Venäjä on ongelmissa Ukrainan valtavien droonihyökkäyksien kanssa.

Ukraina käytti esimerkiksi hiljattaisessa Suomenlahden alueen droonihyökkäyksessään jopa 2500 droonia, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

Venäjä itse on pyrkinyt Shahed-hyökkäyksillään uuvuttavaan Ukrainan ilmatorjuntaa, mutta nyt Romanovin mukaan hyökkääjän oma torjuntakyky on vähissä.

– Osittainen rehellinen vastaus kysymykseen ”Miksi niin moni kamikaze-drooneista jää torjumatta?” on se, että meillä on erittäin paha pula ilmatorjuntaohjuksista, erityisesti Pantsir-järjestelmissä. Näillä ei ole ammuksia tai niitä on riittämättömästi.

Romanov painottaa, että ”tätä ei tule hävetä”, vaikka Venäjän puolustuksen ongelmista puhutaankin. Piilottelu ”ei ratkaise ongelmaa, vaan pahentaa sitä”.

Kirjoittaja myös mainitsee, ettei Venäjän täsmäohjuksena mainostama ballistinen Iskander-ohjus ei ole enää tarkka. Nykyään sen osuma saattaa heittää jopa kilometrin kohteestaan, kun alun perin sen osumistarkkuuden piti olla parikymmentä metriä.

Sotabloggari ”ei aio tarkemmin pureutua syihin”, mutta hänen antamistaan ehdotuksista on pääteltävissä, että pakotteiden takia Venäjän ohjuksiinsa saamat osat ovat heikkolaatuisia.

– Meidän tulee vahvistaa komponenttien teknistä laatutarkkailua, mukaan lukien (erityisesti!) ulkomaisten osien. Lisäksi meidän tulee laukaista kohteeseen yhden ohjuksen sijasta kolme. Tällöin ainakin yksi niistä osuu kohteeseensa. Ehkä.

”Hyvä hetki Ukrainalle” – upseeri kiinnittää huomiota myönteiseen muutokseen rintamalla
Sota-asiantuntija uskoo Ukrainan jatkavan drooni-iskujaan Suomen lähialueella.
Ukraina iski öljynjalostamoon Kstovossa
Liittolaiset ovat pyytäneet Ukrainaa pidättäytymään iskuista venäläisiin öljynjalostamoihin.
Venäjä täydentää armeijansa rivejä humalaisilla
Sotilasviranomaiset ratsaavat kylien alkoholisteja täyttääkseen värväyskiintiönsä.
