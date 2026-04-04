Ukraina tuottaa enemmän drooneja vuodessa kuin Nato-maat yhteensä

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon käy neuvotteluja ukrainalaisista torjuntadrooneista. Yksikään amerikkalainen valmistaja ei kyennyt tarjoamaan tuotettaan samaan hintaan, yhtä nopeasti ja yhtä toimintavarmasti. Brittiläisen Skycutterin yhdessä ukrainalaisen SkyFallin kanssa kehittämä drooni sai Pentagonin arvioinnissa 99,3 pistettä sadasta.

Amerikkalaiskilpailijat jäivät yli 10 pisteen päähän. Ennen Venäjän täysimittaista hyökkäystä Ukrainassa oli seitsemän droonivalmistajaa, mutta nyt niitä on noin 500. Viime vuonna nämä ukrainalaisyritykset tuottivat yhteensä neljä miljoonaa droonia ylittäen kaikkien Nato-maiden yhteistuotannon. Vuoden 2026 tuotantotavoitteena on seitsemän miljoonaa droonia.

Cranfieldin yliopiston hallintotieteellisen tiedekunnan vieraileva professori, Ruotsin armeijan majuri (evp.) Göran Roos ja Hultin kansainvälisen kauppakorkeakoulun strategian professori, Ruotsin armeijan kapteeni (evp.) Johan Roos huomauttavat turvallisuusalan Defence One-julkaisun artikkelissaan, että taustalla ei ole teknologia, vaan Ukrainan tuotantojärjestelmä.

Perinteinen läntinen puolustushankintajärjestelmä on byrokraattinen

Heidän mukaansa Ukraina on onnistunut luomaan droonien osalta ”tuotantoekosysteemin”, jollaista Yhdysvaltojen ilmavoimien eversti John Boyd teoretisoi 1970– ja 1980– luvuilla. Kyseessä on teollinen tarkkaile-sopeuta-päätä-toteuta-järjestelmä. Tässä mallissa tuotantoa sopeutetaan jatkuvasti taistelukentiltä tulevaan käytännön kokemukseen.

Päätöstä tuotannosta ei aseta ylhäältä alaspäin, vaan tarve tulee kentältä. Perinteisesti läntisessä puolustuspäätöksenteossa taistelukentillä tehtyjen havaintojen ja käytännön insinöörityön välillä on vuosia. Jokainen vaihe kulkee läpi pitkän virkatien ja eri komiteat laativat näkemyksiään sekä ehdotuksiaan. Kirjoittajat huomauttavat kyseessä olevan hidas ja kankea järjestelmä.

Sen sijaan Ukrainan kolme vuotta sitten kehittämä Brave 1-järjestelmä on luonut kansallisen kauppapaikan, jossa rintamayksiköt voivat ottaa suoraan yhteyttä sertifioituihin valmistajiin. Droonituottajien raportointinäkymiin tulevat reaaliaikaisesti tiedot varmistetuista osumista, iskuetäisyyksistä ja mahdollisista vikailmoituksista.

Etulinjassa sotiva droonipilotti on varsinainen toimija, jonka käyttökokemukseen ja palautteeseen tuotekehitys ja jatkotuotanto perustuvat. Hän ei ole pitkän asetuotantoketjun lopputuotteen kuluttaja, jona sotilas perinteisesti nähdään.

”Tiedonjako kilpailijoiden kesken ei ole heikkoutta”

Asiantuntijat huomauttavat, että ”tässä järjestelmässä jaetut vikailmoitukset ovat strateginen voimavara eivätkä kilpailuheikkous”.

Kun Venäjä alkoi käyttää voimakkaampia elektronisen sodankäynnin häirintäjärjestelmiä, tämä 500 ukrainalaisyrityksen verkosto vastasi samanaikaisesti.

Verkosto alkoi kehittää kuituoptista ohjausta, kryptattuja monitaajuusjärjestelmiä, tekoälyavusteista tähtäystä, ja hybridijärjestelmiä, jotka pystyvät siirtymään kuituoptisesta ohjauksesta radiotaajuudelle, kun kaapeli katkeaa.

– Yksikään viranomainen ei tilannut tätä vastausta. Valmistajat kertoivat toimintakatkoksista kilpailijoilleen ja yhteisesti jaettu tieto toi ongelman kaikkien näkyville. Suurin osa ratkaisuista epäonnistui. Rintamalla käytännössä menestyneet ratkaisut taas omaksuttiin verkostossa viikoissa.

Roosit huomauttavat, että läntisessä puolustusteollisuudessa epäonnistumiset ovat yrityssalaisuuksia tai niitä pidetään heikkoutena. Perinteinen valtion keskitetty puolustushankintajärjestelmä ei voi pysyä hajautetun verkoston omaksumiskyvyn mukana.

– Päätöksenteon tulee olla siellä, missä informaatio on monipuolisinta ja tuoreinta. Ukrainalaisyksiköt valitsevat itsenäisesti, miltä valmistajalta he tilaavat, ja he myös yhdistelevät ja vaihtelevat eri toimittajia kulloisenkin tarpeen mukaan sen sijaan, että odottaisivat jotain komiteapäätöstä. Rintamasotilas on hankintavirkamies. Ei vaadita asiakirjoja, useiden vuosien puitesopimuksia, ei byrokraattista välitason toimijaa taistelukokemuksen ja resurssien toimittamisen välillä.

Kirjoittavat huomauttavat, että Boydin mukaan päätöksenteko tulee tapahtua mahdollisimman lähellä sitä tahoa, jolla on kaikkein ajanmukaisin tieto.

– Ukraina on toteuttanut tämän periaatteen tavalla, jota ei ole koskaan aiemmin nykyaikaisessa puolustushankinnoissa tehty.