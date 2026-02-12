Onko sinulla tämä auto? Voi syttyä palamaan

Saksalainen autonvalmistaja BMW vetää takaisin 575 000 autoa paloriskin takia. Asiasta kertovat saksalaiset Bild ja kfz-Betrieb. Takaisinveto koskee autoja eri puolilla maailmaa.

Takaisinveto liittyy autojen käynnistysmoottoreihin. Niissä havaittujen vikojen vuoksi auton moottori voi ylikuumentua, mikä voi aiheuttaa palovaaran. Autonvalmistaja suosittelee, että autoa ei saisi jättää ilman valvontaa moottorin ollessa käynnissä.

Takaisinveto koskee lähtökohtaisesti heinäkuun 2020 ja heinäkuun 2022 välillä valmistettuja autoja. Takaisinvedettävien mallien joukossa ovat esimerkiksi useat 2. sarjan Coupé-mallit, useat 3-, 4- ja 5-sarjan versiot, 6. sarjan Gran Turismo sekä 7. sarjan Sedanit, X4, X5, X6 ja Z4.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun BMW ilmoittaa näin mittavasta takaisinvedosta. Autonvalmistaja ilmoitti satoja tuhansia autoja koskevasta takaisinvedosta jo viime syksynä. Myös silloin autoissa havaitut viat aiheuttivat autoille palovaaran.