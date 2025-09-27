BMW varoittaa palovaarasta, yli 300000 autoa kutsutaan korjattavaksi

Autonvalmistaja BMW kutsuu satoja tuhansia autoja korjattavaksi ajoneuvoissa ilmenneiden vikojen takia, kertovat kansainväliset mediat ja autonvalmistaja blogissaan.
Syynä on käynnistysmoottorissa havaittu vika, joka voi aiheuttaa palovaaran.
BMW kutsuu lähes 200000 ajoneuvoa korjattavaksi Yhdysvalloissa sekä noin 136000 ajoneuvoa Saksassa. Autonvalmistaja kehottaa myös BMW:n omistajia olemaan pysäköimättä autoaan autotalliin.
– Omistajia kehotetaan pysäköimään ajoneuvonsa ulos ja kauas rakennuksista, kunnes korjaus on valmis, Yhdysvaltain liittovaltion liikenneturvallisuusviraston tiedotteessa todetaan.
Tiedotteen mukaan Yhdysvalloissa korjattavaksi kutsutan 196355 BMW-ajoneuvoa, jotka on valmistettu enimmäkseen vuosina 2019–2022.
Tiedotteen mukaan takaisinkutsu koskee myös 1469 Toyota Supra -ajoneuvoa.
Korjattavaksi kutsuttavat mallit ovat CNN:n mukaan
2019-2022 BMW Z4
2019-2021 BMW 330i
2020-2022 BMW X3
2020-2022 BMW X4
2020-2022 BMW 530i
2021-2022 BMW 430i
2022 BMW 230i
2020-2022 Toyota Supra