Kuvituskuva. Autoja Lahdenväylän moottoritiellä Helsingissä., LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

BMW varoittaa palovaarasta, yli 300000 autoa kutsutaan korjattavaksi

  • Julkaistu 27.09.2025 | 14:50
  • Päivitetty 27.09.2025 | 14:50
  • Autot
Ajoneuvoja kutsutaan korjattavaksi ainakin Yhdysvalloissa ja Saksassa.
Autonvalmistaja BMW kutsuu satoja tuhansia autoja korjattavaksi ajoneuvoissa ilmenneiden vikojen takia, kertovat kansainväliset mediat ja autonvalmistaja blogissaan.

Syynä on käynnistysmoottorissa havaittu vika, joka voi aiheuttaa palovaaran.

BMW kutsuu lähes 200000 ajoneuvoa korjattavaksi Yhdysvalloissa sekä noin 136000 ajoneuvoa Saksassa. Autonvalmistaja kehottaa myös BMW:n omistajia olemaan pysäköimättä autoaan autotalliin.

– Omistajia kehotetaan pysäköimään ajoneuvonsa ulos ja kauas rakennuksista, kunnes korjaus on valmis, Yhdysvaltain liittovaltion liikenneturvallisuusviraston tiedotteessa todetaan.

Tiedotteen mukaan Yhdysvalloissa korjattavaksi kutsutan 196355 BMW-ajoneuvoa, jotka on valmistettu enimmäkseen vuosina 2019–2022.

Tiedotteen mukaan takaisinkutsu koskee myös 1469 Toyota Supra -ajoneuvoa.

Korjattavaksi kutsuttavat mallit ovat CNN:n mukaan

2019-2022 BMW Z4

2019-2021 BMW 330i

2020-2022 BMW X3

2020-2022 BMW X4

2020-2022 BMW 530i

2021-2022 BMW 430i

2022 BMW 230i

2020-2022 Toyota Supra

