Kynttilät voivat aiheuttaa tulipalon, poista heti käytöstä

Iittalan kynttilöitä vedetään myynnistä tulipaloriskin takia. Asiasta varoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.
Takaisinveto koskee Iittalan Kanto- (10 cm, 16 cm) ja Aalto (8 cm, 11 cm, 16 cm) -kynttilöitä.
Kynttilät voivat aiheuttaa tarkoitettua suuremman liekin. Tämä voi aiheuttaa tulipalon vaaran.
Kuluttajia kehotetaan poistamaan tuote käytöstä välittömästi.
– Yritys pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen. Yritys antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes neuvoo.
Iittala kertoo takaisinvedosta tarkemmin omilla sivuillaan.
Takaisinveto koskee seuraavia tuotteita. Suluissa tuotteiden tuotekoodi:
– Kanto-pöytäkynttilä 10 cm (6411923685115, 6411923685122, 6411923685139) ja 16 cm (6411923685146, 6411923685153, 6411923685160)
– Aalto-pöytäkynttilä 8 cm (6411923688185, 6411923688192, 6411923688208), 11 cm (6411923688154, 6411923688161, 6411923688178) ja 16 cm (6411923688123, 6411923688130, 6411923688147)